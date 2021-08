Afghanistan UN warnen vor Racheaktionen der Taliban

Die islamistischen Taliban sind in Afghanistan einem UN-Bericht zufolge gezielt auf der Suche nach vermeintlichen Kollaborateuren und deren Familienmitgliedern. Gesucht werde verstärkt an Checkpoints in Kabul.

Die Vereinten Nationen warnen vor Racheaktionen der Taliban in Afghanistan. Laut einem internen UN-Bericht suchen die Islamisten systematisch nach Gegnern und ihren Angehörigen, wie der britische Sender BBC meldet. In dem Bericht heißt es, dem größten Risiko seien Personen ausgesetzt, die wichtige Positionen im Militär, der Polizei oder anderen Ermittlungsbehörden eingenommen hatten.

Dem Bericht zufolge hatten die Islamisten bereits vor der Einnahme größerer Städte in Afghanistan Listen und Karten über den Aufenthalt von Personen erstellt, die sie festnehmen wollten. Seien diese nicht auffindbar, würden Familienmitglieder stattdessen in Gewahrsam genommen oder mit Festnahme und sogar dem Tod bedroht.

Engmaschige Suche an Checkpoints in Kabul

Weiter hieß es, die Taliban intensivierten das Sammeln von Informationen über ehemalige Regierungsmitarbeiter, indem sie Informanten rekrutierten sowie Händler und Moscheen kontaktierten. Der Fokus westlicher Nationen auf die Rückholung ihrer eigenen Staatsbürger werde ausgenutzt, um gezielt Afghanen ins Visier zu nehmen. Gewarnt wird vor einer zunehmend engmaschigen Suche an Checkpoints in Kabul. Dies könnte dazu führen, dass die Hauptstadt Kabul innerhalb der kommenden Tage komplett abgeriegelt und das Verlassen der Stadt deutlich schwieriger werde.

"Die Taliban suchen nach Schlüsselpersonen, die zum Flughafen gelangen wollen und haben Checkpoints an allen Hauptstraßen errichtet und um die wichtigen Städte herum, auch in Kabul und Dschalalabad, einschließlich der Autobahnen", heißt es in dem Bericht. Im schlimmsten Fall werde es zu öffentlichen Exekutionen kommen. Auch die Festnahme westlicher Staatsbürger und medizinischer Helfer sei nicht ausgeschlossen.

TV-Sender: Vertreter der Regierung vermisst

Gleichzeitig werden einem lokalen Medienbericht zufolge mehrere Vertreter der bisherigen afghanischen Regierung vermisst. Verwandte mehrerer Regierungsbeamter sagten dem TV-Sender ToloNews, ihre Familienmitglieder seien verschwunden oder würden seit der Machtübernahme der Taliban vermutlich von den Islamisten festgehalten. Der bisherige Gouverneur sowie der bisherige Polizeichef der Provinz Laghman im Osten des Landes hätten sich den Taliban ergeben, befänden sich aber weiter in Gefangenschaft der Islamisten, hätten die Verwandten gesagt. Auch der Polizeichef von Gasni im Südosten des Landes sei unauffindbar.

Taliban hatten Amnestie angekündigt

Die Taliban hatten am Dienstag bei ihrer ersten Pressekonferenz seit der Machtübernahme eine umfassende Amnestie für alle Regierungsmitarbeiter und Armeeangehörige angekündigt. Sie hatten zudem versichert, dass sich ehemalige Ortskräfte der internationalen Streitkräfte nicht vor Angriffen fürchten müssten.