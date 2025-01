Japanerin Tomiko Itooka Ältester Mensch der Welt mit 116 Jahren gestorben Stand: 04.01.2025 11:05 Uhr

Die Japanerin Tomiko Itooka war begeisterte Bergsteigerin und bis ins hohe Alter sehr aktiv. Seit einem halben Jahr galt sie als ältester Mensch der Welt. Nun ist sie im Alter von 116 Jahren gestorben.

Sie galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt: Im Alter von 116 Jahren ist die Japanerin Tomiko Itooka gestorben, wie der japanische öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK unter Berufung auf die Stadtverwaltung ihres Wohnorts Ashiya in der Präfektur Hyogo berichtete.

Itooka habe dort bei guter Gesundheit seit sechs Jahren in einem Altersheim gelebt. Am 29. Dezember 2024 sei sie an Altersschwäche gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde. Itooka kam laut NHK am 23. Mai 1908 in Osaka als ältestes von drei Geschwistern auf die Welt und zog vor etwa 30 Jahren nach Ashiya.

Begeisterte Bergsteigerin

"Während ihres langen Lebens hat sie uns viel Mut und Hoffnung gegeben. Wir danken ihr noch einmal und sprechen ihrer Familie und ihren Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus", zitierte der Sender den Bürgermeister der Stadt.

Die Japanerin heiratete im Alter von 20 Jahren und hatte zwei Töchter, zwei Söhne und fünf Enkelkinder, wie die Forschergruppe Gerontology Research Group erklärte. Sie sei eine begeisterte Bergsteigerin gewesen und habe zweimal den über 3.000 Meter hohen Berg Ontake erklommen. In ihrer Jugend habe sie Volleyball gespielt. Noch bis sie 100 Jahre war, besuchte sie regelmäßig den Schrein in der Nähe ihres Altersheims.

Brasilianische Nonne nun ältester Mensch

Itooka galt seit dem Tod der Spanierin Maria Branyas Morera im vergangenen Sommer als älteste Person der Welt. Laut der Gerontology Research Group folgt auf sie die 116-jährige brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas.

Japans Gesellschaft altert rasant. Zum September vergangenen Jahres zählte die Nation eine Rekordzahl von mehr als 95.100 Menschen im Alter von 100 Jahren oder älter. Damit stieg die Zahl der Hundertjährigen im 54. Jahr in Folge. Wissenschaftler vermuten Faktoren wie eine gesunde Ernährung, viel Sport und soziale Kontakte als Gründe für die hohe Lebenserwartung von Japanern.