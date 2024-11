Brite stirbt mit 112 Jahren Geboren 1912 in Liverpool - gestorben 2024 Stand: 26.11.2024 16:24 Uhr

Im Frühling wurde er vom Guiness-Buch der Rekorde zum ältesten Mann der Welt gekürt. Jetzt ist John Tinniswood mit 112 Jahren in einem Pflegeheim in England gestorben.

Der laut Guinness-Buch der Rekorde älteste Mann der Welt ist tot. Mit 112 Jahren ist der Brite John Tinniswood am Montag in einem Pflegeheim in der nordwestenglischen Stadt Southport gestorben, teilte das Guiness-Buch der Rekorde mit.

Der Brite hatte den Titel im April übernommen. Zuvor war der Rekordhalter Juan Vicente Pérez aus Venezuela gewesen, er verstarb mit 114 Jahren.

Tinniswood überlebte seine Frau um 38 Jahre

Geboren wurde Tinniswood am 26. August 1912 in Liverpool - nur 20 Jahre nach der Gründung seines Lieblingsfußballvereins FC Liverpool. Nach seiner Zeit bei den "Army Pay Corps", wo er für Finanzen und Lebensmittelversorgung zuständig war, arbeitete er als Buchhalter in der Ölindustrie. Seine Frau Blodwen, die er 1942 heiratete, überlebte der Weltkriegsveteran um rund 38 Jahre.

Im August plauderte er noch über das Geheimnis seines langen Lebens: Es gebe keins. Als er im Sommer Geburtstag feierte, sagte Tinniswood auf die Frage, wie es sich anfühle, 112 zu werden: "Um ehrlich zu sein: nicht anders."

Er spüre das Alter nicht, sagte er. "Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich es erreicht habe." Besondere Geheimnisse oder Ernährung habe er nicht. Freitags esse er gerne eine Portion Fish and Chips.

Tinniswood starb den Angaben zufolge "umgeben von Musik und Liebe". Er hinterlässt eine Tochter, vier Enkel und drei Urenkel. Nur drei Menschen aus Großbritannien wurden demnach jemals älter. Ältester Mensch der Welt ist laut Guinness-Buch die 116 Jahre alte Japanerin Tomiko Itooka.