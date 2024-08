Spanierin María Branyas Morera Ältester Mensch der Welt gestorben Stand: 20.08.2024 14:49 Uhr

Den Beginn des Ersten Weltkriegs erlebte sie als Siebenjährige: die laut Guinness-Buch älteste Frau der Welt. Nun ist María Branyas Morera ihrer Familie zufolge gestorben. Die Spanierin wurde 117 Jahre alt.

Mit der Spanierin María Branyas Morera ist der laut Guinness-Buch der Rekorde älteste Mensch der Welt gestorben. Sie wurde 117 Jahre alt. "María Branyas hat uns verlassen. Sie ist so gestorben, wie sie es sich gewünscht hat: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen", teilte ihre Familie auf X mit. Zuvor hatte die Familie bereits eine Abschiedsbotschaft im Namen der 117-Jährigen veröffentlicht.

Ihr Konto bei X firmiert unter dem Namen "Super Àvia Catalana", also "katalanische Superoma". In der Account-Beschreibung steht: "Ich bin alt, sehr alt, aber keine Idiotin."

Die am 4. März 1907 geborene Spanierin galt nach dem Tod der französischen Ordensfrau Lucile Randon im Januar 2023 als der älteste lebende Mensch. Sie kam als Tochter spanischer Eltern in San Francisco zur Welt. 1915 zog die Familie zurück nach Spanien. Branyas Moreras lebte seit rund 20 Jahren in einem Seniorenheim in Olot im Nordosten des Landes.

"Sie war niemals im Krankenhaus"

Die ehemalige Rekordhalterin hatte drei Kinder, elf Enkel und mehr als zwölf Urenkel. Sie überstand die Spanische Grippe von 1918, den Spanischen Bürgerkrieg und erlebte beide Weltkriege.

Branyas Moreras Tochter hatte die Langlebigkeit ihrer Mutter in einem Interview im vergangenen Jahr auf gute Gene zurückgeführt. "Sie war niemals im Krankenhaus, sie hat sich nie einen Knochen gebrochen", sagte sie im spanischen Fernsehen. Im Alter von 113 Jahren überstand Branyas eine Corona-Infektion.

"Umgib dich nicht mit toxischen Menschen"

Ihr eigenes Rezept fürs Altwerden: "Umgib dich nicht mit toxischen Menschen." Das sagte Branyas vor einigen Jahren der Zeitung La Vanguardia. Natürlich seien auch "Glück und gute Gene wichtig", aber vor allem eine gute Beziehung zu Familie und Freunden.

Mit Branyas Moreras Tod ist nach Angaben von US-Gerontologen nun die 116-jährige Japanerin Tomiko Itooka der älteste lebende Mensch der Welt.