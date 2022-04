Im Alter von 119 Jahren Ältester Mensch der Welt gestorben Stand: 25.04.2022 14:37 Uhr

Die Japanerin Kane Tanaka hat zwei Weltkriege miterlebt, die Erfindung des Fernsehers und die erste Mondlandung. Nun ist sie im Alter von 119 Jahren gestorben.

Der älteste Mensch der Welt ist tot. Die Japanerin Kane Tanaka starb im Alter von 119 Jahren. Wie die Lokalregierung ihrer Heimatstadt Fukuoka bekannt gab, starb Tanaka bereits am 19. April.

Tanaka war am 2. Januar 1903 als siebtes Kind zur Welt gekommen, insgesamt waren es acht Geschwister. Im Jahr 1922 heiratete sie im Alter von 19 Jahren. Das Paar bekam vier Kinder und adoptierte ein weiteres. Tanaka ernährte die Familie mit dem Betrieb eines Nudelgeschäfts, als ihr Mann und ältester Sohn in den 1937 begonnenen Krieg gegen China zogen. Nach dem Krieg betrieb das Paar ein Geschäft für Reiskuchen.

Leibspeise: Schokolade

Tanaka erlebte die Regentschaft von insgesamt fünf japanischen Kaisern. Im Alter von 116 Jahren war die Japanerin vom Guinness-Buch der Rekorde als ältester Mensch der Welt anerkannt worden. Auf die Frage nach dem Geheimnis für ihr langes Leben nannte sie "den Verzehr leckeren Essens und Lernen". Zu ihren Lieblingsspeisen zählte Schokolade.

Tanaka hatte selbst im biblischen Alter noch eine große Leidenschaft für Mathematik und das Brettspiel Othello. Sie stand laut Medien morgens um 6 Uhr auf und ging erst gegen 21 Uhr ins Bett.

Französin nun ältester Mensch der Welt

Nach Angaben der Gerontology Research Group ist nun die französische Ordensfrau Andre Randon mit 118 Jahren und 73 Tagen der älteste Mensch der Welt. Schwester Andre lebt in einem Seniorenheim in Toulon am Mittelmeer und überstand im Januar 2021 auch eine Covid-19-Infektion. Seit Oktober 2017 gilt sie als älteste lebende Französin, seit Juni 2019 als älteste Europäerin.

In einem Interview zu ihrem 115. Geburtstag berichtete sie über ihre 2018 gestorbene Zwillingsschwester: "Sie ruft mich, sie zieht mich. Beten Sie für mich, dass der gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt!"