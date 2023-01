Brasilien erhält deutsche Hilfe 200 Millionen Euro für den Regenwald Stand: 30.01.2023 18:18 Uhr

Unter Ex-Präsident Bolsonaro wurde Brasiliens Regenwald noch schnell abgeholzt. Um ihn zu schützen, gibt Deutschland nun 200 Millionen Euro. Kanzler Scholz trifft sich heute mit dem neuen Präsidenten Lula.

Um den Regenwald in Brasilien zu schützen, will Deutschland 200 Millionen Euro bereitstellen. Ziel sei es neben dem Klimaschutz auch, die Situation von indigenen Bevölkerungsgruppen im Amazonasgebiet zu verbessern, erklärte das Bundesentwicklungsministerium. Indigene gelten auch wegen ihrer ursprünglichen Lebensweise mit Subsistenzwirtschaft als gute Hüter des Waldes.

Rund 93 Millionen Euro sollen in Wiederaufforstung fließen, 31 Millionen Euro in einen neuen Fonds zur nachhaltigen Waldnutzung und für Waldschutz. Weitere 35 Millionen Euro sollen ebenfalls in den Fonds fließen, sie waren während der Amtszeit des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro eingefroren worden. Grund war die massive Abholzung des Regenwaldes in dieser Zeit.

Darüber hinaus fließen jeweils Millionen in die Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen, um sie energieeffizienter zu machen, in Beratungen zu erneuerbaren Energien und Überprüfungen von Lieferketten.

Schulze: Ohne Brasilien wird es nicht gehen

Entwicklungsministerin Svenja Schulze traf sich in der Hauptstadt Brasília mit den Ministerinnen für indigene Angelegenheiten und Umwelt und vereinbarte laut Ministerium eine enge Zusammenarbeit mit ihnen. Der Umbau zu einer nachhaltigeren Wirtschaft werde nur gelingen, "wenn er gleichzeitig sozial ist, wenn es gerecht zugeht, und wenn nicht einzelne Regionen oder Bevölkerungsgruppen zurückgelassen werden", sagte Schulze. Ohne Brasilien werde der Klimaschutz nicht funktionieren, deshalb hänge davon viel ab.

Scholz trifft Lula

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Nachmittag (Ortszeit) mit dem neuen Präsidenten Lula da Silva zusammenkommen. Dabei sollte es auch um neuen Schwung für das ins Stocken geratene Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur gehen.

Lula hatte angekündigt, den Wald- und Klimaschutz zu einem der Schwerpunkte seiner Regierungszeit zu machen. Er drängt außerdem auf eine Einigung im Freihandelsabkommen.