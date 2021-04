Vulkanausbruch auf St. Vincent Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Auf der Karibikinsel St. Vincent ist der Vulkan La Soufrière ausgebrochen. Kilometerhohe Aschewolken ragten in den Himmel. Die Bewohner wurden teils mit Kreuzfahrtschiffen in Sicherheit gebracht.

Zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten ist auf der Karibikinsel St. Vincent und die Grenadinen der Vulkan La Soufrière ausgebrochen. Bei der heftigen Eruption am Freitagmorgen stiegen bis zu 6000 Meter hohe Aschewolken auf, die bis in den Süden der Insel reichten, wie der örtliche Katastrophenschutz mitteilte.

Tausende Menschen wurden aus der Gefahrenzone in Sicherheit gebracht, gab die Regierung des Inselstaats bekannt. Die Evakuierung wurde von heftigem Ascheregen erschwert. Die Bewohner aus den Orten rund um den Vulkan wurden teils auf Kreuzfahrtschiffe gebracht, um auf nahe gelegene Inseln überzusetzen, oder kamen in Unterkünften auf St. Vincent abseits der Gefahrenzone unter.

In Erwartung des Ausbruchs hatte Regierungschef Ralph Gonsalves die Insel mit ihren mehr als 100.000 Einwohnern am Donnerstagabend in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Mindestens vier Kreuzfahrtschiffe wurden umgelenkt. Allein in der größten Gefahrenzone wohnen normalerweise 16.000 Menschen. Die meisten von ihnen wurden bis zum Freitag in Sicherheit gebracht. Unmittelbar nach dem Vulkanausbruch musste der Internationale Argyle-Flughafen geschlossen werden.

Weitere Ausbrüche erwartet

Am Freitagnachmittag wurde ein weiterer kleiner Ausbruch gemeldet. Es könne weitere und sogar noch stärkere Ausbrüche geben, warnte Gonsalves bei einer Pressekonferenz. Die schwierige Situation auf der Insel dürfte noch Monate andauern, sagte er mit tränenerstickter Stimme.

Zuletzt 1979 ausgebrochen

Der im Norden der Insel St. Vincent gelegene Vulkan war davor zum letzten Mal 1979 ausgebrochen. Bei seinem bislang heftigsten Ausbruch im Jahr 1902 waren mehr als 1500 Menschen ums Leben gekommen. La Soufrière ist der höchste Berg der Insel. Der Karibik-Staat besteht aus der Hauptinsel St. Vincent und den 31 kleinen Grenadinen-Inseln. Früher gehörte das Gebiet zum britischen Kolonialreich.