Bestätigung des Weißen Hauses Geheimdokumente bei Biden zu Hause gefunden Stand: 12.01.2023 17:09 Uhr

Bei US-Präsident Joe Biden sind weitere Geheimdokumente gefunden worden - dieses Mal in der Garage seines Hauses in Wilmington. Sie stammen aus dessen Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama.

Auf der Suche nach Regierungsunterlagen sind weitere geheime Dokumente in einer Garage von US-Präsident Joe Biden aus dessen Zeit als Vizepräsident gefunden worden. Die "kleine Anzahl zusätzlicher Unterlagen" mit Markierungen als Verschlusssachen sei in einem Lager in der Garage von Bidens Haus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware entdeckt worden, sagte Richard Sauber, ein Rechtsberater von Biden. Ein weiteres Dokument befand sich demnach in einem angrenzenden Raum zwischen gelagerten Materialien.

In Bidens Haus in Rehoboth Beach in Delaware seien keine Unterlagen gefunden worden. Sauber hatte nach einem vorherigen Fund anderer derartiger Dokumente in einem ehemals von Biden genutzten Büro in Washington mitgeteilt, dass andere Orte geprüft worden seien, an die Dokumente womöglich geschickt wurden.

Ermittlungen gegen Trump

Der Fall könnte Biden Probleme bereiten und Überlegungen des Justizministeriums verkomplizieren, ob im Zusammenhang mit der Aufbewahrung von Regierungsdokumenten Anklage gegen Bidens Vorgänger Donald Trump erhoben werden sollte, der bei der Wahl 2024 erneut kandidieren will.

Gegen diesen ermittelt das Justizministerium seit Monaten zur Aufbewahrung von etwa 300 als vertraulich oder geheim eingestuften Dokumenten, die im Anwesen Trumps in Florida sichergestellt wurden. FBI-Beamte hatten dort im August einen Durchsuchungsbefehl vollstreckt.