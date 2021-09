Falschmeldungen zu Vakzinen YouTube sperrt Impfgegner

Schon länger steht YouTube unter Druck, gegen Fake-News von Impfgegnern vorzugehen. Nun führt die Videoplattform neue Regeln ein, die es verbieten, Falschinformationen über Vakzine zu verbreiten. Einschlägige Kanäle wurden bereits gelöscht.

Die Videoplattform YouTube verschärft ihr Vorgehen gegen Falschinformationen von Impfgegnern. Die Google-Tochter teilte mit, fortan werden Videos gelöscht, in denen zugelassene Impfstoffe fälschlicherweise als gefährlich dargestellt werden. YouTube beschränkt sich dabei nicht auf Impfstoffe gegen das Coronavirus, sondern wendet die Regel auf Vakzine allgemein an. Die Plattform löscht zudem die Kanäle mehrerer bekannter Impfgegner.

Das betrifft unter anderem den prominenten Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. Der Neffe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und Sohn des fünf Jahre später ermordeten Senators Robert F. Kennedy hatte unter anderem im vergangenen Jahr eine Rede bei einer "Querdenken"-Demonstration in Berlin gehalten.

130.000 Videos gelöscht

Gesperrt wurden auch die YouTube-Kanäle des im Bundesstaat Florida lebenden Osteopathen Joseph Mercola, den die "New York Times" als "einflussreichsten Verbreiter von Coronavirus-Falschinformationen im Internet" bezeichnet hat, und der bekannten Osteopathin und Impfgegnerin Sherri Tenpenny aus dem Bundesstaat Ohio. Nach eigenen Angaben löschte YouTube seit dem vergangenen Jahr 130.000 Videos, die gegen die Regeln der Plattform zu Corona-Impfstoffen verstießen.

"Wir haben stetig gesehen, wie falsche Behauptungen über Coronavirus-Impfstoffe sich ausdehnen zu Falschinformationen über Impfstoffe grundsätzlich", erklärte YouTube. "Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem es wichtiger ist denn je, die Arbeit, die wir mit Covid-19 begonnen haben, auf andere Impfstoffe auszuweiten." Die neuen Regeln beziehen sich auf Impfstoffe, die von örtlichen Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassen und als "sicher und wirksam" eingestuft wurden. Das umfasst unter anderem Impfungen gegen Masern und Hepatitis B.

Auch RT Deutschland betroffen

Gelöscht werden sollten beispielsweise Videos, in denen fälschlicherweise behauptet wird, zugelassene Impfstoffe könnten zu Autismus, Krebs oder Unfruchtbarkeit führen, erklärte YouTube. Die Regel gelte auch für Behauptungen, "dass Substanzen in Impfstoffen eine Ortung jener ermöglichen, die sie erhalten".

Online-Plattformen stehen unter Druck, gegen die Verbreitung von Falschinformationen vorzugehen - unter anderem mit Blick auf die Corona-Pandemie. YouTube sperrte diese Woche die deutschsprachigen Youtube-Kanäle des russischen Senders RT wegen eines Verstoßes gegen seine Richtlinien bei der Berichterstattung über die Pandemie. Russland drohte in der Folge eine Blockade von YouTube sowie ähnliche Maßnahmen gegen deutsche Medien an.