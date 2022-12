Extremwetter in den USA Kältewelle zieht nur langsam ab Stand: 26.12.2022 19:30 Uhr

Ein Schneesturm und extreme Kälte haben in den USA mindestens 48 Menschen das Leben gekostet. Die Kaltfront, die große Teile des Landes dominiert, wird sich laut Meteorologen nur langsam abschwächen.

Das extreme Winterwetter in der Osthälfte der Vereinigten Staaten wird über Weihnachten hinaus auch in den nächsten Tagen Verkehr und öffentliches Leben beeinträchtigen. Der Nationale Wetterdienst prognostizierte, die von der kanadischen Grenze bei den Großen Seen bis zum Rio Grande an der mexikanischen Grenze reichende Kaltfront werde sich nur langsam abschwächen.

Zuletzt beruhigte sich der Sturm in den meisten Bundesstaaten zumindest etwas. Nach Angaben des Wetterdienstes verlagerte sich das Zentrum der Kaltfront Richtung Norden, in den Osten Kanadas.

Bisher mindestens 38 Tote

60 Prozent der amerikanischen Bevölkerung waren von Wetterwarnungen, gebietsweise unpassierbaren Straßen und Stromausfällen betroffen. Allein im Westen des US-Bundesstaats New York kostete die Kälte 27 Menschen das Leben. 20 dieser Todesopfer seien aus der Stadt Buffalo gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Stadtregierung. Damit stieg die bestätigte Zahl der Kälte- und Unwettertoten in den gesamten USA auf mindestens 48.

In Buffalo hatte der Sturm in Hurrikanstärke sogenannte Whiteout-Bedingungen hervorgerufen. Als "Whiteout" wird ein meteorologisches Phänomen bezeichnet, in dem durch Schnee und gedämpftes Sonnenlicht eine extreme Helligkeit entsteht, in der Konturen und Schatten verschwinden.

Auch Schneepflüge und schweres Rämgerät blieben teilweise stecken. Bild: Twitter/@Troyathy via REUTERS

Fast alle Bundesstaaten betroffen

Die extremen Wetterbedingungen führten dazu, dass die Temperaturen in 48 Bundesstaaten am Wochenende unter den Gefrierpunkt sanken, Tausende von Flügen gestrichen wurden und die Bewohner in ihren von Eis und Schnee bedeckten Häusern festsaßen.

1,7 Millionen Haushalte und Geschäfte von der Ost- bis an die Westküste waren zeitweise ohne Strom. Zwischen den Rocky Mountains und den Appalachen fielen die Temperaturen weit unter die sonst üblichen Werte. Unter diesen Umständen könne man im Freien binnen Minuten Erfrierungen erleiden, warnte der Wetterdienst.

Auch Flugverkehr massiv beeinträchtigt

Am Samstag wurden mehr als 2360 Inlands- und internationale Flüge gestrichen, wie aus der Webseite FlightAware hervorging. Am Flughafen von Tampa in Florida zeigte das Thermometer erstmals seit fast fünf Jahren Temperaturen unter null Grad an, auch in anderen Gegenden des sonst eher warmen US-Staats gab es nach Angaben des Wetterdienstes Frost. Selbst in West Palm Beach wurden nur sechs Grad gemessen.