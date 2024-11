Nach Sieg von Trump Der langwierige Machtwechsel in den USA Stand: 10.11.2024 05:19 Uhr

Bisher ist nur ein Name für das künftige Kabinett von Trump bekanntgegeben worden. Lediglich wer es nicht wird, teilte der designierte US-Präsident schon einmal mit. Und ein Termin mit Amtsinhaber Biden steht inzwischen fest.

Der Machtwechsel im Weißen Haus ist ein aufwendiges Unterfangen. Während der designierte US-Präsident Donald Trump in den kommenden Wochen seine neue Regierungsmannschaft aufstellt, werden er und sein Team kontinuierlich in die laufenden Geschäfte der Regierungszentrale, Ministerien und Behörden eingeweiht, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Bis auf die Stabschefin im Weißen Haus stehen noch keine Namen für das Kabinett fest.

Trump hat allerdings für den früheren Außenminister Mike Pompeo und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley bereits Posten ausgeschlossen. Er werde weder Pompeo noch Haley in sein Kabinett "einladen", erklärte Trump im von ihm selbst gegründeten Onlinenetzwerk Truth Social. "Ich habe sehr genossen und geschätzt, zuvor mit ihnen zusammenzuarbeiten und möchte ihnen für ihren Dienst für unser Land danken", schrieb er weiter.

Pompeo und Haley waren wichtige Mitglieder von Trumps Regierung während dessen erster Amtszeit von 2017 bis 2021 gewesen. Haley war bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner zunächst als aussichtsreichste Gegenkandidatin Trumps angetreten - hatte Trump aber nach ihrem Rückzug ihre Unterstützung ausgesprochen. Pompeo war für den Posten des Verteidigungsminister gehandelt worden.

Unterschiedliche Ansichten zur Ukraine

Der frühere CIA-Chef hatte im vergangenen Sommer einen Plan für die militärische Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg vorgestellt. Dieser sah unter anderem mehr Waffenexporte und scharfe Maßnahmen gegen den russischen Energiesektor vor. Pompeos Vorstellungen standen somit in deutlichem Gegensatz zu Trumps Aussagen im Wahlkampf, der sich wiederholt kritisch zu Waffenlieferungen an die Ukraine geäußert hatte.

Trump hat bislang lediglich eine Personalentscheidung für sein neues Kabinett bekanntgegeben: Seine Wahlkampfleiterin Susie Wiles soll als erste Frau der Geschichte Stabschefin im Weißen Haus werden. Trump tritt das Präsidentenamt am 20. Januar an. Bis dahin dürfte er die Besetzung der wichtigsten Posten in seinem Regierungsteam bekanntgeben. Dabei kommen viele seiner hochrangigen Mitarbeiter aus seiner ersten Amtszeit nicht mehr in Frage, da sie sich mit Trump überworfen haben.

Biden und Trump treffen sich kommende Woche

In der kommenden Woche will der Wahlsieger den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden treffen. Das Weiße Haus teilte mit, Biden werde Trump am Mittwoch im Oval Office empfangen. Das Treffen ist eine der seltenen direkten Begegnungen von Biden und Trump. Zuletzt hatten sich die beiden Ende Juni bei einer Fernsehdebatte im Wahlkampf auf der Bühne gegenübergestanden.

Biden hatte Trump bereits kurz nach der Wahl angerufen, ihm zum Sieg gratuliert und ihn ins Weiße Haus eingeladen. Auch der frühere US-Präsident Barack Obama hatte Trump nach dessen erstem Wahlsieg 2016 zu einem Gespräch in der Regierungszentrale empfangen. Das gehört zum üblichen Umgang rund um einen Machtwechsel in den USA. Trump allerdings war 2020 von solchen Konventionen abgerückt.

Der Republikaner war bei der damaligen Wahl gegen Biden angetreten und verlor. Er hat die Niederlage aber bis heute nicht eingeräumt. Nach seinem Misserfolg hatte Trump damals Biden nicht nur nicht ins Weiße Haus eingeladen, sondern war auch dessen Amtseinführung ferngeblieben.

Trump gewinnt auch in Arizona

Inzwischen steht fest, dass Trump auch in Arizona und somit in allen sogenannten Swing States gewonnen hat. Bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl waren sieben Staaten als entscheidend eingestuft worden: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Nevada und Arizona. Vor vier Jahren hatte Biden diese Staaten mit Ausnahme von North Carolina gewonnen.