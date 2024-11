Trump ernennt Stabschefin "Sie ist zäh, klug, innovativ" Stand: 08.11.2024 01:17 Uhr

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat seine erste Personalentscheidung getroffen und Susan Wiles zur Stabschefin ernannt. Sie gilt als enge Vertraute und leitete bereits mehrere Wahlkämpfe für Trump.

In seiner ersten Personalentscheidung nach dem Wahlsieg in den USA macht Donald Trump seine bisherige Wahlkampfmanagerin Susan Wiles zur Stabschefin im Weißen Haus. Es sei eine wohlverdiente Ehre, dass Wiles zur ersten weiblichen Stabschefin in der Geschichte des Landes werde, teilte Trump mit. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie unser Land stolz machen wird." Er bezeichnete Wiles als zäh, klug und innovativ.

Wiles ist eine langjährige republikanische Strategin aus Florida, die bereits Trumps Wahlkampf 2016 und 2020 in diesem Bundesstaat leitete. Ihr wird ein großer Anteil am Erfolg der diesjährigen Wahlkampagne zugeschrieben. Dabei mied Wiles das Rampenlicht weitgehend und weigerte sich sogar, auf der Bühne von Trumps Wahlfeier zu sprechen, als dieser am Mittwoch seinen Sieg feierte.

Stabschefin - Amt mit viel Macht

Als Stabschefin wird Wiles im Weißen Haus viel Macht haben. Das Amt dient dazu, den Zugang zum Oberbefehlshaber zu regulieren. Es ist damit eine der Schlüsselpositionen für jede Regierung.

In Trumps erster Amtszeit gab es viele Rücktritte und Entlassungen - auch im Amt des Stabschefs. Er hatte insgesamt vier.