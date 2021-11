Coronavirus-Pandemie USA warnen vor Reisen nach Deutschland Stand: 23.11.2021 02:13 Uhr

Das US-Außenminister warnt wegen der aktuellen Corona-Lage vor Reisen nach Deutschland. Der neue Hinweis hat die Stufe 4 - dies ist die höchste Stufe, die einer eindringlichen Warnung gleichkommt. Auch vor Reisen nach Dänemark wird gewarnt.

Das Außenministerium in Washington warnt die US-Bürger wegen der hohen Corona-Infektionszahlen dringlich vor Reisen nach Deutschland. "Reisen Sie angesichts von Covid-19 nicht nach Deutschland", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Reisehinweis des Ministeriums.

Der neue Hinweis zu Deutschland hat die Stufe 4 - dies ist die höchste Stufe, die einer eindringlichen Warnung gleichkommt.

Auch Warnung vor Reisen nach Dänemark

Eine gleichartige Reisewarnung "wegen des sehr hohen Ausmaßes von Covid-19" veröffentlichte das State Department für Dänemark.

Umgekehrt hatte Deutschland erst Mitte November die USA aus der Liste der Corona-Hochrisikogebiete herausgenommen. Damit entfielen die Quarantäne-Vorschriften für aus den Vereinigten Staaten zurückkehrende Reisende. Die USA hatten Anfang November nach anderthalb Jahren weitgehender Einreisesperren ihre Grenzen für geimpfte ausländische Staatsbürger geöffnet.