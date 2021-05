Corona in den USA Geimpfte können Million gewinnen

In Ohio haben Menschen, die sich impfen lassen, Chancen auf einen Geldsegen. Der Gouverneur will per Lotterie Millionenpreise an sie auslosen. Die US-Impfkampagne verlor zuletzt an Schwung.

Von Jule Käppel, ARD-Studio Washington

Nach Freibier, Geschenkgutscheinen und kostenlosen Doughnuts hat der Bundesstaat Ohio mit seiner Idee das nächste Level in Sachen Überzeugungsarbeit erreicht. Wer sich einen Corona-Impfstoff spritzen lässt, habe die Chance auf eine Million Dollar, verkündete Gouverneur Mike DeWine.

RBB Logo Jule Käppel ARD-Studio Washington

Unter allen erwachsenen Bürgern, die ein Vakzin erhalten, wird ab Ende Mai jeden Mittwoch ein Gewinner ausgelost. Die Lotterie soll fünf Wochen dauern. Das Geld für die Millionen-Preise komme aus dem Corona-Hilfspaket der Regierung, erklärte der Gouverneur.

Auch Preise für Studenten

Die Idee hatte DeWine selber. Der Republikaner twitterte, er wisse, dass einige sagen werden: "DeWine, du bist verrückt. Diese Millionen-Dollar-Idee von Dir ist eine Geldverschwendung". Für ihn sei die wahre Verschwendung allerdings ein verlorenes Leben, wenn Impfstoff verfügbar sei, aber nicht genutzt werde.

Auch Jugendliche bekommen in Ohio ein Lockangebot. Sie können ein Stipendium für vier Jahre an einer staatlichen Universität gewinnen. Ein attraktiver Preis in der teuren Hochschullandschaft der USA. Die Arzneimittelbehörde FDA hatte am Montag die Zulassung des Vakzins von BioNTech und Pfizer auch für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren freigegeben.

Viele wollen verzichten

Die Impfkampagne in den USA hat an Schwung verloren. Täglich erhalten rund zwei Millionen Menschen eine Dosis, 60 Prozent der Erwachsenen haben mindestens eine Spritze erhalten. Doch die Nachfrage hat nachgelassen.

Viele, die noch nicht geimpft wurden, zögern weiterhin. Laut Umfragen will sich rund ein Fünftel der Amerikanerinnen und Amerikaner nicht impfen lassen. Landesweit werben die Behörden deshalb mit verschiedenen Anreizen, um Unentschlossene zu einer Impfung zu bewegen.