Trend in den USA Luxus-Kosmetik für Kinder boomt Stand: 22.03.2024 12:36 Uhr

Eine Achtjährige, die sich zum Geburtstag Reinigungsöl und Gesichtsmasken wünscht? Mag komisch klingen, ist aber nicht selten der Fall. Die US-Kosmetikbranche hat Kinder als Zielgruppe längst für sich entdeckt.

Wer auf der Videoplattform TikTok den Hashtag #skincare, also Hautpflege, eingibt, muss nicht lange suchen: Rund 18 Millionen Videos wurden zu diesem Schlagwort schon hochgeladen - auch von Kindern und Jugendlichen.

Britain und Baylaa, zehn und acht Jahre alt, sind zwei Schwestern, die auf dem TikTok-Account ihrer Mutter regelmäßig ihre Hautpflege-Routinen zeigen. Rund 45.000 Mal wurde dieses Video angeklickt, in dem sie erklären, wie sie ihre Gesichter vorm Schlafengehen reinigen. Das tun sie nicht einfach mit Wasser, sondern mit verschiedenen Produkten. Viele davon sind nicht gerade günstig.

Kinder-Hautpflege online und in Arztpraxen Thema

Kristen Cook sieht so etwas nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in ihrem Alltag als Ärztin. Besonders im vergangenen Jahr war Hautpflege häufig Thema in ihrer Praxis in Racine im US-Bundesstaat Wisconsin. "Ich bin erstaunt über die vielen Gespräche, die ich im letzten Jahr mit Kindern zwischen acht und elf über Hautpflege geführt habe." Es kämen Eltern, die ihr Produkte brächten und fragten: "Ist das sicher für mein Kind?" Die Zahl der Gespräche über dieses Thema sei explodiert, so Cook.

Natürlich spielen hier die sozialen Medien eine große Rolle. Es gebe heutzutage kein einziges Kosmetikunternehmen mehr, das nicht über eine starke Social-Media-Präsenz verfüge, sagt Denish Shah, Marketingprofessor an der Georgia State University. Die sozialen Medien seien einfach so mächtig und effektiv.

Um bedenkliche Inhaltsstoffe geht es selten

Das zeigt auch das Beispiel von Influencerin Kim Kardashian und ihrer Tochter North. Die heute Zehnjährige hat schon Ende 2022 Videos zu ihren Hautpflege-Produkten im Internet geteilt. Andere Kinder in ihrem Alter machen es nach, zum Beispiel die achtjährige Maddie, die ihre Skincare-Routine bei TikTok zeigt, auf dem Account ihrer Mutter. Sie habe ihre Tochter dazu ermutigt, als sie ihre eigene Hautpflege-Routine starten wollte, erzählt Maddies Mutter Hayley in einem Video. Je früher, desto besser.

Cook stimmt da prinzipiell zu - solange nur bestimmte Produkte verwendet werden. Eine sanfte Reinigungs- und Feuchtigkeitscreme sowie Sonnenschutz reichten aus. Auf keinen Fall sollten dabei Inhaltsstoffe wie Retinol, Hyaluronsäure, Niacinamid oder Vitamin C enthalten sein. Diese könnten die Haut von Kindern unnötig reizen, zu Ausschlägen oder sogar Akne führen. Im Internet ist das nur selten Thema.

Umsatz der Kosmetikbranche wächst

Die siebenjährige Haven gibt einem Serum der Marke Drunk Elephant auf TikTok zehn von zehn Punkten. 50 Milliliter davon kosten 49 Dollar, ungefähr 45 Euro. Die Marke gehört im Netz trotz der hohen Preise zu den beliebtesten. Auf ihrer Homepage weist sie darauf hin, dass viele ihrer Produkte für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet seien.

Am Umsatz ändert das vermutlich nichts. Allein in diesem Jahr werden Kosmetikfirmen in den USA rund 475 Millionen Dollar mit Hautpflege-Produkten für Babys und Kinder verdienen. Das schätzt die Datenplattform Statista. In den kommenden Jahren soll diese Zahl immer größer werden.