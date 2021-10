Ende der 19-monatigen Sperre USA öffnen Landesgrenzen für Geimpfte Stand: 13.10.2021 08:31 Uhr

Die USA wollen nicht nur die Luft-, sondern auch die Landesgrenzen zu Mexiko und Kanada wieder öffnen. Voraussetzung ist eine vollständige Corona-Impfung. Es bedeutet das Ende einer 19-monatigen Sperre.

Die USA wollen in Kürze auch ihre Landesgrenzen zu Kanada und Mexiko wieder für Reisende öffnen. Voraussetzung wird dann unter anderem eine nachgewiesene Impfung gegen das Coronavirus sein, wie ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses mitteilte.

Ende September hatte die US-Regierung bereits die Aufhebung der Einreisebeschränkungen für geimpfte EU-Bürger und Briten auf dem Luftweg angekündigt. Das genaue Datum für das Inkrafttreten der Regelung für Einreisen sowohl über den Land- als auch den Luftweg würden "sehr bald" bekannt gegeben. Beide würden nach demselben Zeitplan erfolgen.

Grenzöffnung in zwei Schritten

Die Öffnung der Landesgrenzen soll laut dem Mitarbeiter in zwei Schritten geschehen. Im November würden die Grenzübergänge in einer ersten Phase auch für "nicht essenzielle" Reisen geöffnet, wenn ein Impfschutz nachgewiesen sei. Einreisen in "essenziellen" Fällen seien weiterhin auch ohne Impfung möglich.

Ab Anfang Januar werde dann ein Impfnachweis für alle Einreisen verpflichtend. Akzeptiert würden alle Impfstoffe, die die US-Arzneimittelbehörde FDA und die Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassen und empfohlen hätten, sagte der US-Vertreter.

Einreiseverbote sorgten für Kritik

Die seit eineinhalb Jahren geltenden Einreiseverbote waren auch in den USA zuletzt zunehmend umstritten. Der grenzüberschreitende Verkehr mit Kanada und Mexiko per Auto, Schiene und Fähre war stark eingeschränkt. Ausnahmen galten etwa für den Handel. Der damalige Präsident Donald Trump hatte die Beschränkungen im März 2020 wegen der Pandemie verhängt.

Trumps Nachfolger Joe Biden hielt nach seinem Amtsantritt im Januar zunächst an den Einreiseverboten fest, auch als viele EU-Staaten ihrerseits die Grenzen für US-Bürger wieder öffneten. Das sorgte in Europa und auch in den USA zunehmend für Kritik.

Impfpflicht auch für Boeing-Mitarbeiter

Auch ein anderer Erlass sorgt in den USA für Kritik: Die Impfpflicht für bestimmte Mitarbeiter. Nun führt im Rahmen der von Präsident Biden erlassenen Anordnung auch der US-Flugzeugbauer Boeing eine Impfpflicht ein.

"Bis zum 8. Dezember müssen die rund 125.000 US-Mitarbeiter entweder einen Impfnachweis vorlegen oder infolge einer Behinderung oder einer aufrichtigen religiösen Überzeugung anerkannte, zumutbare Schutzmaßnahmen treffen", teilt Boeing mit. Auch die US-Fluggesellschaften American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways und Alaska Airlines sowie der Flugzeugteilehersteller Spirit AeroSystems erklären, dass sie sich an die von Biden vorgeschriebene Frist halten werden.