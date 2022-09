Hurrikan "Ian" erreicht die USA Sturmflut und Stromausfälle in Florida Stand: 29.09.2022 07:15 Uhr

Der Tropensturm "Ian" hat an Floridas Westküste meterhohe Überschwemmungen und schwere Schäden verursacht. Floridas Gouverneur sagte, der Sturm dürfte auf die Liste der fünf schwersten Hurrikans in Florida kommen.

Der Wirbelsturm "Ian" hat an der Westküste Floridas für starke Überschwemmungen und Sturmfluten gesorgt. Diese erreichten nach Angaben von Floridas Gouverneur Ron DeSantis zum Teil eine Höhe von rund dreieinhalb Metern und sind "lebensgefährlich". Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten im Bereich der Städte Fort Myers Beach, Cape Coral und Naples heftige - teils meterhohe - Überschwemmungen.

Zwei Millionen Menschen ohne Strom

Trotz Abschwächung des Sturms war auf seinem Weg ein mehr als hundert Kilometer breiter Landstreifen heftigen Unwettern ausgesetzt. Zwei Millionen Menschen waren laut dem Gouverneur zeitweise ohne Strom. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Regen durch Straßen peitschte, von Autos nur die Dächer aus den Fluten herausragten und Trümmer durch die Luft flogen. Ein Krankenhaus in Port Charlotte steht unter Wasser.

Einer der stärksten Hurrikans Floridas

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde habe "Ian" inzwischen die niedrigste Stärke eins von fünf, teilte das Hurrikanzentrum mit. Nach Einschätzung DeSantis, dürfte "Ian" dennoch auf die Liste der fünf schwersten Hurrikans in Florida kommen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet sogar, der Sturm gehöre zu den stärksten in der US-Geschichte.

Der Wirbelsturm hatte über dem Golf von Mexiko auf seinem Weg Richtung Florida bedeutend an Kraft zugenommen und lag mit Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde nur knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikan-Kategorie fünf. "Ian" war mit einer Stärke von vier nahe der Stadt Cape Coral auf Land getroffen. Aktuell befindet sich der Wirbelsturm weiter über Florida - Experten zufolge rund 110 Kilometer südlich von Orlando.

Gefahr besteht weiterhin

Für 2,5 Millionen Menschen in der Region galten Evakuierungsanweisungen. Andernorts wurden Menschen eindringlich davor gewarnt, ihre Häuser zu verlassen - um etwa die Schäden zu begutachten. Auch wenn der Wirbelsturm abziehe, bestehe weiter Gefahr durch Trümmer, kaputte Stromleitungen und dergleichen. "Sie haben dann unterbrochene Stromleitungen, weiterhin Überflutungen, Generatoren könnten bei falscher Anwendung lebensgefährlich sein", erklärte der Gouverneur. Bei früheren Wirbelstürmen habe es häufig in den Tagen nach einem Hurrikan zehn Mal so viele Tote gegeben als während des Sturms selbst.

Bergungen starten, sobald es das Wetter zulässt

"Ian" könnte auch heute bei der Ankunft an der Ostküste des Bundesstaats noch zerstörerische Hurrikanstärke haben, warnten die Meteorologen. DeSantis erklärte, die Behörden stünden für Bergungs- und Reparaturarbeiten bereit, sobald das Wetter diese zulasse. Auf Twitter schrieb er, rund 7000 Soldaten der Nationalgarde und 179 Flugzeuge oder Hubschrauber könnten eingesetzt werden. Zudem hielten sich bereits mehr als 40.000 Monteure der Versorgungsunternehmen bereit, um Stromleitungen zu reparieren. In einer Ansprache erklärte der Gouverneur außerdem, Tausende Menschen bräuchten nun Hilfe beim Wiederaufbau.

24 Stunden heftige Regenfälle

Der Direktor des Nationalen Hurrikanzentrums, Ken Graham, betonte, es werde nach dem Eintreffen an Land vermutlich 24 Stunden dauern, bis der Wirbelsturm über Florida hinweggezogen sei. Das bedeute 24 Stunden heftiger Regenfälle. Deanne Criswell von der US-Katastrophenschutzbehörde Fema sagte, die voraussichtlich von dem Sturm betroffene Region habe seit rund 100 Jahren keinen solchen Hurrikan mehr erlebt.

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete "Ian" als "ein weiteres Beispiel dramatischer Klima-Aktivitäten, wie wir sie auf der ganzen Welt mit zunehmender Frequenz und zunehmender Zerstörung sehen".

Gouverneur: Werden "sehr hässliche Tage"

Floridas Gouverneur DeSantis hatte die Bevölkerung in seinem Bundesstaat zuvor auf schwere Schäden durch den nahenden Hurrikan "Ian" vorbereitet. "Dies ist ein großer, starker Sturm", sagte DeSantis. "Er wird eine Menge Schaden anrichten", warnte er. Die nächsten ein bis zwei Tage würden "sehr hässlich", bis der Wirbelsturm über Florida hinweggezogen sei, sagte der republikanische Politiker voraus. "Das wird eine harte Strecke."

Ein Boot mit Migranten aus Kuba sank unterdessen am Mittwoch vor der Küste Floridas. Die US-Küstenwache suchte nach 23 Menschen, wie sie auf Twitter mitteilte. Zuvor hatten vier Migranten von dem Boot schwimmend die amerikanische Stock Island neben Key West in stürmischen Wetterverhältnissen erreicht.

Am Dienstag war "Ian" als Hurrikan der Kategorie drei von fünf in Kuba auf Land getroffen. In der besonders betroffenen Provinz Pinar del Río seien zwei Menschen nach dem Einsturz ihrer Häuser gestorben, teilte die kubanische Regierung mit. In dem Staat mit gut elf Millionen Einwohnern fiel der Strom landesweit aus.

Mit Informationen von ARD-Washington-Korrespondent Ralf Borchard.