Coronavirus in den USA FDA lässt BioNTech für Kinder unter 12 zu Stand: 29.10.2021 21:42 Uhr

In den USA können Kinder ab fünf Jahren künftig gegen Corona geimpft werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte dem Vakzin von BioNTech die Notfallzulassung. Damit kann die Impfkampagne für etwa 28 Millionen Kinder starten.

Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen. Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, hat die US-Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung gewährt. Im Anschluss muss sich nun formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.

15 Millionen Dosen werden ausgeliefert

Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun noch im November starten, so wie es das Weiße Haus bereits geplant hatte. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden. Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer bei der zuständigen Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt. Eine Entscheidung steht noch aus.