eilmeldung Präsidentschaftswahl Trump zieht mit J.D. Vance als Vize in US-Wahl Stand: 15.07.2024 21:31 Uhr

Donald Trump will mit J.D. Vance als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten in die US-Wahl im November ziehen. Das verkündete Trump am Rande des Parteitages der Republikaner über seine Online-Plattform Truth Social.

Donald Trump zieht mit J.D. Vance an seiner Seite in die US-Präsidentschaftswahl im November. Der Senator aus Ohio ist Trumps auserkorener Kandidat für die Vizepräsidentschaft, wie auf der Online-Plattform Truth Social des Ex-Präsidenten während des Parteitags der Republikaner in Milwaukee mitgeteilt wurde. Auf der viertägigen Großveranstaltung sollen Trump und James David Vance - so der vollständige Name - offiziell zum Kandidaten-Paar der "Grand Old Party" gekürt werden.

Sprachrohr Trumps auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Die beiden fordern nach jetzigem Stand Amtsinhaber Joe Biden und dessen Vizepräsidentin Kamala Harris heraus. Deren formelle Nominierung durch die Demokraten steht aber noch aus.

Einst feierte Vance mit seinen Memoiren "Hillbilly-Elegie" Erfolge. Der Bestseller gibt Einblick in eine Schicht, die 2016 den Wahlsieg Trumps mit ermöglicht hat. Heute sitzt der 39 Jahre alte Autor für den Bundesstaat Ohio im Senat. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar trat er als Sprachrohr Trumps auf und forderte vor allem von Deutschland, mehr in seine Streitkräfte zu investieren. In der breiten amerikanischen Öffentlichkeit dürfte er allerdings nicht allzu bekannt sein.