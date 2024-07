eilmeldung Richterin in Florida Verfahren gegen Trump in Dokumentenaffäre eingestellt Stand: 15.07.2024 16:48 Uhr

In der Affäre um geheime Regierungsdokumente auf dem Privatanwesen von Donald Trump hat die zuständige Richterin das Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten eingestellt. Grund dafür sind Zweifel an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers.

In der sogenannten Dokumenten-Affäre hat die zuständige Richterin das Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump eingestellt. Das teilte Richterin Aileen Cannon in Miami im Bundesstaat Florida mit und begründete die Entscheidung mit Zweifeln an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers in dem Fall. Sonderermittler Jack Smith kann Berufung gegen die Entscheidung einlegen.

Trump war in der Dokumenten-Affäre im vergangenen Jahr auf Bundesebene angeklagt worden. Ihm wird in diesem Fall die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchst sensibler Informationen aus seiner Zeit als Präsident (2017 bis 2021) vorgeworfen.

Weitere Informationen in Kürze.