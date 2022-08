US-Bundesstaat Florida FBI durchsucht offenbar Trumps Anwesen Stand: 09.08.2022 03:24 Uhr

Das FBI hat offenbar das Anwesen von Ex-US-Präsident Trump in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida durchsucht. In einer Mitteilung beklagt dieser eine "unangekündigte Razzia".

FBI-Agenten haben den Privatclub Mar-a-Lago von Ex-US-Präsident Donald Trump durchsucht. Dies teilte Trump selbst am Abend mit. Es handele sich um eine "unangekündigte Razzia in meinem Haus", die weder nötig noch angemessen sei.

Dabei habe er zuvor mit den relevanten Regierungsbehörden kooperiert. Die Agenten hätten auch einen Safe aufgebrochen, klagte Trump.

Umstände noch unklar

Die Umstände rund um die Durchsuchung von Trumps Anwesen in Palm Beach im Staat Florida waren zunächst unklar. Zu der Frage, ob Justizminister Merrick Garland die Aktion persönlich genehmigt habe, wollte sich eine Sprecherin seiner Behörde nicht äußern.

Beobachter vermuteten eine Verbindung zu Kisten mit vertraulichen Dokumenten, die Trump nach dem Ende seiner Amtszeit nach Mar-a-Lago mitgenommen haben soll. Das Justizministerium hat zu diesem Vorgang eine Untersuchung eingeleitet.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen

Zuvor hatte das für die Aufbewahrung präsidialer Korrespondenz zuständige Nationalarchiv erklärt, dass in 15 Kisten in Trumps Privatclub vertrauliches Material lagere. Nach dem US-Bundesgesetz ist die Mitnahme und Aufbewahrung geheimer Dokumente an nicht zuvor genehmigten Orten verboten. Bei Verstößen können bis zu fünf Jahre Haft drohen.

Aktuell soll Trump versuchen, den Boden für eine erneute Kandidatur für das Weiße Haus zu bereiten. Zuletzt hat aber die Untersuchung der Hintergründe der Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger am 6. Januar 2021 immer mehr Fahrt aufgenommen. Etliche Zeugen belasteten Trump bei öffentlichen Anhörungen vor dem zuständigen Ausschuss im Repräsentantenhaus schwer.