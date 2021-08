Unwetter in den USA Tote bei Überschwemmungen in Tennessee

Nach heftigen Regenfällen ist es im US-Staat Tennessee zu sturzflutartigen Überschwemmungen gekommen. Nach Angaben der Behörden gab es mindestens 20 Tote. Rund 50 Menschen werden vermisst.

Nach Überschwemmungen durch heftige Regenfälle sind im US-Bundesstaat Tennessee mindestens 20 Menschen gestorben. Rund 50 weitere Personen würden noch vermisst, sagte Sheriff Chris Davis aus Humphreys County, rund 100 Kilometer westlich von Nashville. Er gehe deshalb davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen werde.

Suchmannschaften durchkämmten die Gegend im ländlich geprägten Zentrum Tennessees, wo das Hochwasser Straßen weggeschwemmt und Handy- und Telefonmasten umgeknickt hatte.

So viel Regen wie lange nicht

Stürme hatten innerhalb kürzester Zeit Rekordmengen an Regen auf Tennessee niedergehen lassen. Kleine Bäche unter anderem in der 4500-Einwohner-Gemeinde Waverly wurden zu reißenden Flüssen. Autos wurden weggeschwemmt und Häuser zerstört.

Unter den Toten waren Kleinkinder, Erwachsene und Senioren, wie der Sheriff dem Sender WSVM sagte. Zwei sieben Monate alte Zwillinge wurden einem Vater von der Strömung aus den Armen gerissen, als er sie in Sicherheit bringen wollte. Für sie und für andere wurden Spendensammlungen eingerichtet, um für die Begräbniskosten zu zahlen. Im nahe gelegenen McEwen wurde am Samstag so viel Regen gemessen wie seit 1982 in ganz Tennessee nicht mehr.