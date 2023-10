Bundespräsident in den USA Biden und Steinmeier nennen Partnerschaft unverzichtbar Stand: 06.10.2023 22:15 Uhr

Beim ersten Treffen von Bundespräsident Steinmeier und US-Präsident Biden als Staatsoberhäupter stand der Krieg gegen die Ukraine im Fokus. Dabei steht die Unterstützung Kiews aus den USA derzeit auf der Kippe.

Bei einem kurzfristig angekündigten Besuch in den USA ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit US-Präsident Joe Biden zusammengetroffen. Es war das erste Mal, dass die beiden in ihrer Funktion als Staatsoberhaupt zusammenkamen - offiziell am Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft, der in den USA am 6. Oktober gefeiert wird, um an die Ankunft der ersten deutschen Siedler in Philadelphia im Jahr 1683 zu erinnern.

Die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Beziehungen sei angesichts der heutigen Herausforderungen entscheidend, betonten Biden und Steinmeier. In einer vorab vom Bundespräsidialamt herausgegebenen Erklärung wird der Bundespräsident mit den Worten zitiert:

Unsere Partnerschaft ist unverzichtbar für unser Streben, globale Herausforderungen anzugehen: von Klimawandel und Ernährungssicherheit bis zur Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten.

Eigentlich war geplant, dass Steinmeier am 18. Arraiolos-Treffen der nicht-exekutiven Staatsoberhäupter der Europäischen Union in Portugal teilnimmt. Der Besuch in den USA war am Donnerstagabend angekündigt worden, nachdem Biden den Bundespräsidenten kurzfristig eingeladen hatte.

Deutschland und USA wollen an der Seite der Ukraine stehen

Eine der größten Herausforderungen bildet derzeit der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Unser Bündnis ist von zentraler Bedeutung in unserem fortwährenden Einsatz für die Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer und ihrer tapferen Verteidigung ihres Landes, ihrer Freiheit und ihrer Zukunft", heißt es in der Mitteilung des Bundespräsidialamtes weiter.

Und auch vom Weißen Haus hieß es im Vorfeld des Treffens, Kernpunkt sei die "enge Abstimmung als NATO-Bündnispartner in einer Reihe von wichtigen Fragen". Später betonte Biden selbst, dass Deutschland und die USA weiterhin zusammen "für die Werte einstehen" würden, "die uns vereinen: Freiheit und Souveränität". Das bedeute auch, "an der Seite der mutigen Menschen in der Ukraine zu stehen, während sie sich gegen Russlands brutalen Angriff verteidigen".

Schon vor seinem Gespräch mit Biden traf Steinmeier den Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, - ein Termin der zeigt, dass es trotz der vor allem repräsentativen Aufgaben eines Bundespräsidenten bei diesem Besuch um hoch Politisches geht.

US- Übergangshaushalt ohne Ukraine-Hilfen

Die Hilfen für die Ukraine sind in den USA ein politisch zunehmend heikles Thema, was sich immer stärker in den Wahlkampf rund um die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr drängt.

Noch fließen die Finanzhilfen an die Ukraine - doch es stellt sich die Frage: Wie lange noch? Denn im Übergangshaushalt, auf den sich der US-Kongress am vergangenen Wochenende geeinigt hatte, sind keine weiteren Hilfen vorgesehen. Biden versicherte zwar wiederholt, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine anhalten werde und zwar langfristig.

Doch für weitere Hilfen braucht es die Zustimmung des Repräsentantenhauses - eine der beiden Kammern des Kongresses. Und das steht gerade ohne Führung da, nachdem am Dienstag der bis dato Vorsitzende Kevin McCarthy durch einige Hardliner aus den eigenen Reihen der Republikaner gestürzt worden war. Bis diese Leerstelle gefüllt ist, liegen auch Beschlüsse über weitere Mittel für die Ukraine auf Eis.

Mit Informationen von Ralf Borchard, ARD Washington