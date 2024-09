Im Alter von 83 Jahren Jazzmusiker Sérgio Mendes gestorben Stand: 06.09.2024 19:04 Uhr

Sein Hit "Mas que nada" machte ihn weltweit berühmt: Nun ist der brasilianische Musiker Sérgio Mendes im Alter von 83 Jahren gestorben. Der für seinen Samba-Jazz bekannte Grammy-Preisträger starb an den Folgen einer Corona-Infektion.

Die brasilianische Musiklegende Sérgio Mendes ist im Alter von 83 Jahren in Los Angeles gestorben. Das teilte die Familie in einem Statement mit. Mendes war für seine Mischung aus Sambaklängen und Bossa-Nova-Rhythmen bekannt.

Sein Song "Mas que nada" war ein Welthit. Die Komposition trug in den 1960er-Jahren dazu bei, das brasilianische Musikgenre Bossa Nova weltweit bekanntzumachen. Im Jahr 2006 erreichte eine moderne Version des Liedes, interpretiert von der Band Black Eyed Peas, die Spitze der US-Charts. Es wurde auf Mendes' Album "Timeless" aufgenommen, auf dem unter anderem Stevie Wonder und Justin Timberlake zu hören sind.

In den letzten Monaten habe Mendes an den Folgen einer Covid-Erkrankung erlitten, teilte die Familie mit. Seine Frau und musikalische Partnerin der vergangenen 54 Jahre, Gracinha Leporace Mendes, und seine Kinder seien bei seinem Tod an seiner Seite gewesen.

35 Alben und drei Grammys

Mendes wurde am 11. Februar 1941 in Niterói im Bundesstaat Rio de Janeiro geboren. Er erhielt eine klassische Klavierausbildung und begann in den 1950er-Jahren seine Karriere in Musikkneipen. Er wurde zu einem der wichtigsten Vertreter des Samba-Jazz. Seit etwa 60 Jahren lebte er in Los Angeles.

Der Pianist und Jazzmusiker veröffentlichte 35 Alben, das erste davon "Dance Moderno" im Jahr 1961. Mendes spielte an der Seite von großen Musikern wie Tom Jobim, Vinicius de Moraes und Frank Sinatra. In seiner 60-jährigen Karriere gewann er drei Grammys und wurde 2012 für den Song "Real in Rio", Teil des Soundtracks zum Animationsfilm "Rio", für einen Oscar nominiert.

Mendes komponierte auch den Soundtrack für den Film "Pelé" mit dem Saxophonisten Gerry Mulligan und produzierte sogar ein Album, das von der brasilianischen Fußballlegende aufgenommen wurde.

Mendes trat zuletzt im November 2023 bei ausverkauften Shows in Paris, London und Barcelona auf.