Zusammenbruch auf Bühne US-Rapper Fatman Scoop ist tot Stand: 01.09.2024 09:32 Uhr

Der Hip-Hop-Musiker Fatman Scoop ist tot. Er starb nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts im US-Bundesstaat Conneticut. Mit seinem Song "Be Faithful" erlangte er in den frühen 2000er-Jahren weltweite Bekanntheit.

Der US-Rapper Fatman Scoop ist tot. Der 53-jährige starb nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts. "Mit tiefer Trauer und sehr schwerem Herzen teilen wir die Nachricht vom Tod des legendären und ikonischen Fatman Scoop mit", hieß es in einer Mitteilung der Familie des Musikers.

"Er war das Lachen in unserem Leben, eine ständige Quelle der Unterstützung, unerschütterliche Stärke und Mut", hieß es in der Stellungnahme der Familie weiter. "Fatman Scoop war nicht nur ein Weltklasse-Performer, er war Vater, Bruder, Onkel und Freund."

Große Erfolge in den 90er- und 2000er-Jahren

Der Musiker war am Freitagabend Medienberichten zufolge bei einem Konzert im US-Bundesstaat Connecticut zusammengebrochen. Die Bürgermeisterin der Stadt Hamden, Lauren Garrett, teilte auf Facebook mit, dass er einen medizinischen Notfall hatte. Konzertbesucher und Sanitäter versuchten demnach, dem Künstler zu helfen, bis er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der als Isaac Freeman III geborene Fatman Scoop stammte aus dem New Yorker Stadtteil Harlem und schaffte 1999 mit "Be Faithful" den Durchbruch. Was in den USA als kleiner Erfolg begann, wurde in Europa mit einer Wiederveröffentlichung im Jahr 2003 ein voller Erfolg und erreichte Platz eins der Single-Charts in Großbritannien und Irland.

Fatman Scoop machte sich aber auch durch seine Beteiligung an bekannten Tracks wie Missy Elliotts Grammy-ausgezeichnetem "Lose Control" und Mariah Careys "It's Like That" einen Namen. In den vergangenen Jahren trat Fatman Scoop immer wieder in TV-Shows auf.