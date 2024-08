Französischer Schauspieler Filmlegende Alain Delon gestorben Stand: 18.08.2024 08:51 Uhr

Alain Delon prägte das französische Kino der 1960er und 1970er Jahre, berühmt wurde er mit Filmen wie "Nur die Sonne war Zeuge" und der "Swimmingpool". Nun ist der Schauspieler im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der französische Filmschauspieler Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilten seine Kinder der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. Er gehörte vor allem in der 1960er und 1970er Jahren zu den großen Stars des französischen Kinos, hatte sich zuletzt nach mehreren Schlaganfällen aber weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Geboren wurde der Schauspieler als Alain Fabien Maurice Marcel Delon 1935 in Sceaux bei Paris. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er vier Jahre alt war, daraufhin wuchs er bei Pflegeeltern auf, die er als seine "wahre Familie" bezeichnete.

"Habe der Armee viel zu verdanken"

Als Jugendlicher fiel Delon vor allem als Unruhestifter auf, mit 17 Jahren ging er zur Armee - und nach Vietnam, damals Indochina. "Die Armee und die Erfahrungen in Indochina haben mich viel gelehrt. Alles, was ich später wurde, habe ich der Armee zu verdanken", sagte er später.

Nach seiner Rückkehr schlug sich Delon mit Gelegenheitsjobs durch und war viel im Pariser Nachtleben unterwegs. Seine Schönheit fiel auf, 1957 heuerte Regisseur Yves Allégret ihn für "Die Killer lassen bitten" an, was den Anfang seiner Weltkarriere besiegelte.

Den Durchbruch schaffte er dann mit den Rollen in René Cléments "Nur die Sonne war Zeuge" und Luchino Viscontis "Rocco und seine Brüder".

Zahlreiche Auszeichnungen

Mit seiner zwischenzeitlichen Lebensgefährtin Romy Schneider stand Delon mehrmals vor der Kamera und auf der Bühne: Unter anderem in Jacques Derays Film "Swimmingpool". Später war Delon zwei Mal verheiratet. Aus den beiden Ehen hat er drei Kinder.

Ende der 1990er-Jahre verabschiedete sich Delon größtenteils von der Kinoleinwand, spielte allerdings noch in einigen Fernsehproduktionen mit. Für sein Wirken wurde der Schauspieler vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem französischen Filmpreis César, dem Goldenen Bär der Berlinale und die Goldene Palme von Cannes für sein Lebenswerk.

Zuletzt hatte ein öffentlich ausgetragener Familienstreit über Delons Gesundheitszustand für Schlagzeilen gesorgt. Seine Kinder überzogen sich in den Medien mit Vorwürfen und Klage-Androhungen. Nun teilten sie laut französischen Medien mit, dass ihr Vater im Alter von 88 Jahren "friedlich in seinem Haus in Douchy" südlich von Paris gestorben ist.