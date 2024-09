Anklage wegen Sexhandel Sean "Diddy" Combs bleibt in Haft Stand: 18.09.2024 02:56 Uhr

Der wegen Erpressung und Sexhandel festgenommene US-Rapper Sean "Diddy" Combs kommt auch gegen Auflagen nicht frei - die Staatsanwaltschaft hält ihn für gefährlich. Wird er schuldig gesprochen, drohen ihm mindestens 15 Jahre Haft.

US-Rapper Sean "Diddy" Combs war Montag in New York festgenommen worden, nachdem gegen ihn Anklage wegen verschwörerischer Erpressung und Sexhandel erhoben worden war.

Die Verteidiger von Combs hatten eine Kaution von 50 Millionen Dollar und Hausarrest mit einer Fußfessel angeboten, damit der Musikmogul zu Hause auf seinen Prozess auf Bundesebene warten kann. Doch die Anklage lehnte das ab: Die Staatsanwaltschaft hält den Verdächtigen für gefährlich. Er habe schon in der Vergangenheit versucht, Zeuginnen einzuschüchtern und durch Bestechungen die Justiz zu behindern. Die Haftrichterin entschied, ihn hinter Gittern zu lassen.

"Kopf einer hochkriminellen Organisation"

Die Anklageschrift gegen Rapper Combs umfasst rund 20 Seiten. Sie beschreibt ihn als Kopf einer hochkriminellen Organisation. Er soll Frauen bei zahlreichen Gelegenheiten geschlagen, gezerrt, mit Gegenständen beworfen und getreten haben. Seine persönlichen Assistenten, seine Securityleute sowie sein Haushaltspersonal soll er gezwungen haben, ihn zu decken. Die Anklagebehörde erklärte, die Beweislast sei erdrückend.

Staatsanwalt Damian Williams sagte: "Die Anklage wirft ihm vor, dass Combs Frauen und andere Leute jahrelang in vielfältiger Weise missbraucht und ausgebeutet hat. Combs übte Gewalt aus und drohte mit Gewalt, um seine Opfer zu Sexorgien mit männlichen Prostituierten zu zwingen. Einige dieser Prostituierten ließ er aus anderen Bundesstaaten zu sich bringen. Combs plante und kontrollierte diese Sexorgien, die er "Freak-offs" nannte, und die er oft gefilmt hat."

Zu seiner Anhörung bei Gericht war der Rapper und Produzent - so berichten es amerikanische Gerichtsreporter, nicht in Handschellen geführt worden. Er habe nahezu regungslos dem Verlesen der Vorwürfe gegen ihn zugehört und sich nicht schuldig bekannt. Sein Anwalt Marc Agnifilo erklärte: "Ich habe den Abend mit ihm verbracht, bis 1.00 Uhr nachts. Er ist guter Dinge und zuversichtlich. Er will das offensiv angehen, wie alle Herausforderungen in seinem Leben. Er ist unschuldig."

Die Anklage basiert auf den Aussagen von mehr als 50 mutmaßlichen Opfern; als Beweismittel dienen Dokumenten, Rechnungen, Videos und Handydaten, sichergestellt bei gleichzeitigen Durchsuchungen von Combs Villen in Los Angeles und Miami.

Mehrere zivilrechtliche Klagen

Seit Monaten laufen mehrere zivilrechtliche Klagen gegen den Rapper wegen Vergewaltigung und Missbrauchs. Im Fall seiner Ex-Freundin, der R&B-Sängerin Cassie, haben sich beide auf einen Vergleich verständigt. Ein belastendes Video soll Combs beim Einprügeln auf Cassie zeigen.

Der Musiker war Montagabend in einem New Yorker Hotel festgenommen worden. Sollte er in allen Punkten schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Mindeststrafe von 15 Jahren.