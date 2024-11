US-Rapper in Untersuchungshaft Immer mehr Klagen gegen Sean "Diddy" Combs Stand: 01.11.2024 06:19 Uhr

Gegen den bereits wegen Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rapper Sean "Diddy" Combs sind weitere Klagen eingereicht worden. Ob der Strafprozess wirklich im Mai beginnt, ist unklar.

Vom Praktikanten zum dreifachen Grammy-Gewinner: Seit den 1990er-Jahren ist der gebürtige New Yorker Sean "Diddy" Combs ein Star der Rapper-Szene. "Sean Combs war größer als groß. In manchen Kreisen geliebt, in anderen verehrt, einer der mächtigsten Männer in der Musikindustrie. Und dann plötzlich….war es vorbei", heißt es in der ABC-Dokumentation "The Secret life of Diddy".

Sie zeigt ein Leben wie im Rausch: Musikstudios, Partys, Promis, schnelle Autos, Millionen-teure Anwesen, Modeschauen, Supermodels. Bis am 16. September 2024 in einem Hotel am New Yorker Central Park die Handschellen klicken. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen und Razzien in den Villen des Musikers in Los Angeles und Miami.

Orgien mit Sex und Drogen

Die Öffentlichkeit erfährt, dass der Rapper eine extrem gewalttätige Seite haben soll. Ihm werden erpresserische Verschwörung, Sexhandel und Beförderung der Prostitution vorgeworfen. Über Jahrzehnte soll er Frauen missbraucht, bedroht und ausgebeutet haben - bei völlig irren Orgien mit Drogen und Sex, wie Jurist Damian Williams erklärt.

"Combs soll seinen Opfern gedroht und sie zu ausgedehnten sexuellen Handlungen mit männlichen Sexarbeitern genötigt haben. Einige ließ er extra aus anderen Staaten kommen. Combs bezeichnete das als 'Freak Offs', die er plante, inszenierte und auch filmte. Manchmal dauerten sie tagelang, es gab mehrere kommerzielle Sexarbeiter und viele Drogen wie Ketamin, Ecstasy und GHB - die Combs seinen Opfer gab, um sie gefügig zu machen."

Ex-Freundin verklagte Rapper

Eines seiner Opfer war seine langjährige Partnerin Cassie Ventura. Als die beiden sich kennenlernten, war die Sängerin 19 Jahre alt und stand noch am Anfang ihrer Karriere. Combs war 37 Jahre alt und hatte bereits sein eigenes Platten-Label "Bad Boy" sowie mehrere eigene Hits.

Ab 2007 waren die beiden dann ein Paar, bis Ventura sich 2018 von dem Rapper trennte. Jahrelang hatte er ihr versprochen, mit ihr ein Album zu produzieren. Reine Hinhaltetaktik meint Tiffany Red, eine Songwriterin und Producerin, die mit ihr befreundet ist. Reds Aussage bei ABC belastet Combs: "Weil er die Musik benutzt hat, um Cassie zu kontrollieren. Weil es nie, zumindest so wie es aussieht, nie rauskommen würde, nie rauskommen sollte."

Weiter erzählt sie, Cassie Ventura sei per Telefon auf Schritt und Tritt überwacht und auch zur Teilnahme an den "Freak Offs" gezwungen worden. So auch am Abend ihres 29. Geburtstags. Umgeben von seinen Sicherheitsleuten hätte Combs Cassie Ventura bedroht und weggezerrt. "An dem Abend gab es eine Freak Off-Party. Er stand vor ihr, war außer sich und sagte: 'Sag deinem Mädchen, dass sie einen Geburtstag erleben möchte.' Sie wollte nicht mit, aber er zerrte sie weg - zu einer Freak Off-Party."

Im November 2023, fünf Jahre nach ihrer Trennung, verklagte Cassie Ventura ihren Ex-Freund Sean "Diddy" Combs auf 30 Millionen Dollar. Sie behauptete, er habe sie einem jahrzehntelangen "Kreislauf aus Missbrauch, Gewalt und Sexhandel" ausgesetzt. Innerhalb von 24 Stunden zog sie ihre Klage jedoch zurück und die beiden einigten sich außergerichtlich.

Combs bestreitet Vorwürfe

Doch mit ihrer Klage hatte sie etwas ausgelöst: Binnen Monaten folgten weitere Klagen, von Männern und Frauen - was zum Strafprozesses geführt hat, der im Mai 2025 in New York beginnen soll. Combs bestreitet alle Vorwürfe, wie sein Anwalt Anthony Ricco inzwischen mehrfach betonte.

Parallel dazu sind in den vergangenen Wochen inzwischen auch fast 30 zivilrechtliche Schadensersatzklagen gegen Sean "Diddy" Combs eingereicht worden. Die Vorwürfe: sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und auch Vergewaltigung von Minderjährigen.

Missbrauch eines Zehnjährigen?

Anfang dieser Woche sorgten die Geschichten zweier Männer für Schlagzeilen. Der eine soll als zehnjähriger Junge von seinem Rapper-Idol Combs bei einem Vorsingen in einem New Yorker Hotelzimmer betäubt und dann sexuell missbraucht worden sein; der andere soll als 17-Jähriger Ähnliches erlebt und durchlebt haben - beim Casting für Combs MTV-Show "Making The Band".

Eine Kanzlei aus Texas ruft mögliche weitere Combs-Opfer auf sich zu melden und reicht deren Klagen ein.

Unklar, ob alle Klagen begründet sind

Ron Kuby arbeitet als Strafverteidiger in New York. Er verfolgt den Fall und die Häufung zivilrechtlicher Klagen gegen Combs. "Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, ob einige, die meisten oder keine dieser Klagen begründet sind. Wenn eine prominente Person der sexuellen Nötigung beschuldigt wird, ist es nicht ungewöhnlich, dass weitere Personen ebenfalls Klage erheben. Manchmal sind es völlig berechtigte Klagen. Manchmal sind es aber einfach nur Leute, die versuchen, damit Geld zu machen. Zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich das zu unterscheiden."

Die zivilrechtlichen Klagen und der strafrechtliche Prozess, der Combs lebenslang hinter Gitter bringen könnte, laufen eigentlich getrennt. Doch Kuby ist sicher, dass die Bundesstaatsanwaltschaft auch einige der zivilrechtlichen Kläger befragen wird; und möglicherweise ihre Anklageschrift erweitert.

Prozesstermin im Mai wackelt

Von besonderem Interesse sei der zum Tatzeitpunkt Zehnjährige. Dieser werde sicherlich befragt, um festzustellen, ob sie ihn für glaubwürdig halten. "Hatte er diese Aussagen schon früher anderen gegenüber gemacht hat? Hat er Beweise, die seine Darstellung untermauern, Videos, Telefonanrufe und dergleichen?" Sicherlich würde die Bundesstaatsanwaltschaft diese Behauptung gerne aufnehmen. Aber sie müsse sich sicher sein, denn es reiche, wenn im Prozess einer Person nicht geglaubt werde. "Das würde den ganzen Fall zunichte machen. Sie sind also sehr vorsichtig."

Kuby glaubt auch nicht, dass der Strafprozess wie geplant im Mai beginnt. Es kämen schließlich immer noch neue Fälle hinzu.

Neue Mutmaßungen und Gerüchte

Es gibt aber auch immer wieder neue Mutmaßungen und Gerüchte. Denn Sean "Diddy" Combs hat sich immer gerne mit Celebrities umgeben und seine Partys, etwa auf seinem Strandanwesen in den Hamptons, waren legendär. Keiner kann sagen, was deren Teilnehmer wissen oder nicht. Was sie möglicherweise gesehen haben oder nicht. Auch seine Ex-Partnerin J Lo schweigt, dafür macht aber deren Ex-Mann Ojani Noa Andeutungen und veröffentlichte Listen angeblicher Partygäste.

Auf die Frage, warum keiner etwas gesagt habe, auch nicht aus Cassie Venturas Umfeld, meinte Tiffany Red bei ABC: "Ich hatte das Gefühl, dass alle um ihn herum Angst vor ihm hatten. Weil er explosiv ist. Und was willst Du machen? Er ist mit den Politikern befreundet, die kennen sich alle. Wer sollte da dagegen ankommen? Wem würde geglaubt werden?"

Nun wartet er im Gefängnis auf seinen Strafprozess. Beide Anträge seiner Anwälte, ihn gegen Kaution frei zu bekommen, wurden abgelehnt. Die Richter haben Sorge, er könnte flüchten oder Zeugen einschüchtern.

Seinen 55. Geburtstag an diesem Montag verbringt Sean "Diddy" Combs somit im Gefängnis, genauer gesagt im Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn.