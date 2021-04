Indianapolis Tote bei Schüssen in Fedex-Lager

Bei einem Schusswaffenangriff in der US-Metropole Indianapolis sind mindestens acht Menschen getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Medien berichten, dass sich der Schütze selbst das Leben genommen habe.

In einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana sind mindestens acht Menschen durch Schüsse eines mit einem Gewehr bewaffneten Mannes getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden mindestens vier Menschen in Krankenhäuser gebracht, eine Person in kritischem Zustand. Zwei weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt. Der mutmaßliche Schütze soll sich laut Medienberichten selbst das Leben genommen haben.

Den Behörden zufolge wurde die Polizei kurz vor Mitternacht zu der Lagerhalle nahe dem Flughafen der Stadt gerufen und fand dort die Leichen. Umliegende Straßen seien wegen des Polizeieinsatzes zeitweise gesperrt gewesen, schrieb John Perrine von der Indiana State Police auf Twitter.

Ein Mann berichtete im örtlichen Fernsehen, er habe den Täter gesehen. "Ich sah einen Mann mit einer Art automatischem Gewehr, er hat wild um sich geschossen. Ich habe mich sofort versteckt." Medienberichten zufolge sind in der Fedex-Niederlassung mehr als 4000 Menschen beschäftigt.

Fedex will mit Behörden zusammenarbeiten

Angehörige von Fedex-Mitarbeitern warteten in einem Hotel in der Nähe auf Informationen. Einige sagten, den Beschäftigten sei es während der Schicht nicht erlaubt gewesen, ihre Mobiltelefone zu benutzen, berichtete der lokale Fernsehsender WTHR-TV. Deshalb sei es für sie schwierig, die Angehörigen zu erreichen.

Fedex-Sprecher Jim Masilak sagte zu CNN, es handele sich um ein "tragisches" Ereignis. "Sicherheit ist unsere oberste Priorität, und unsere Gedanken sind bei all denen, die betroffen sind. Wir arbeiten daran, mehr Informationen zu sammeln und kooperieren mit den Ermittlungsbehörden."

In den USA sind Schusswaffen weit verbreitet, immer wieder kommt es zu tödlichen Schießereien. Alle Bemühungen um ein strengeres Waffenrecht sind bisher aber am Widerstand der mächtigen Waffenlobby gescheitert. US-Präsident Joe Biden hat nun einen neuen Anlauf angekündigt, um die Schusswaffengewalt im Land einzudämmen.