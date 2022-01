Gespräche zum Ukraine-Konflikt USA fordern Deeskalation Russlands Stand: 09.01.2022 17:17 Uhr

Vor dem morgigen Treffen mit Russland fordern die USA vom Gesprächspartner Deeskaltion im Ukraine-Konflikt. Zugleich dämpfte US-Außenminister Blinken die Erwartungen an die Verhandlungen.

US-Außenminister Antony Blinken hat Russland vor den wichtigen Verhandlungen in der kommenden Woche zur Deeskalation in der Ukraine-Krise aufgefordert. Es sei schwierig, "in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine" Fortschritte zu erzielen, sagte Blinken im Sender CNN. "Wenn wir also tatsächlich Fortschritte erzielen wollen, müssen wir Deeskalation sehen."

An diesem Montag verhandeln in Genf Vertreter der USA und Russlands. Am Mittwoch ist eine Sitzung des NATO-Russland-Rates in Brüssel angesetzt - die erste seit zweieinhalb Jahren. Danach soll es am Donnerstag in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.

Blinken glaubt nicht an "Durchbrüche"

Blinken dämpfte Erwartungen an die Verhandlungen. "Ich glaube nicht, dass wir in der kommenden Woche irgendwelche Durchbrüche erleben werden", sagte der Minister. "Wir werden in der Lage sein, Dinge auf den Tisch zu legen. Die Russen werden das Gleiche tun, sowohl direkt mit uns als auch bei der Nato und mit der OSZE." Dann werde man sehen, ob es Möglichkeiten für ein Vorankommen gebe.

Bei den Verhandlungen gelte aus Sicht der USA das Prinzip der Gegenseitigkeit, sagte Blinken weiter. Jeder Schritt, den die Vereinigten Staaten und Europa unternähmen, müsse von Russland erwidert werden. Aus Sicht Washingtons stehe weder ein Abzug von US-Truppen aus Osteuropa noch eine Zusage für eine Nicht-Ausweitung der NATO zur Verhandlung.

Verhärtete Fronten

Die anstehenden Gespräche werden von russischer Seite vom stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow geleitet. Der sagte laut RIA im Vorfeld, es sei durchaus möglich, dass die Diplomatie nach einem einzigen Treffen abrupt enden könnte.

Auch die US-Seite hatte zuvor bereits die Erwartungen an die Gespräche gedämpft. "Wir gehen in diese Gespräche mit Realismus und nicht mit Optimismus", hatte ein US-Regierungsvertreter in einer Telefonschalte mit Journalisten gesagt.

Erstes Vorgespräch schon Sonntagabend

Nach Angaben eines Sprechers des Außenministeriums wird die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman Rjabkow bereits nach ihrer Ankunft in Genf am Sonntagabend zu einem ersten Vorgespräch treffen.

Auf das offizielle Treffen am Montag soll dann am Mittwoch die erste Sitzung des NATO-Russland-Rates in Brüssel seit mehr als zwei Jahren folgen. Anschließend soll es am 13. Januar in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.

Konflikt schwelt seit Wochen

Die Situation ist seit Wochen angespannt. Russland hat an seiner Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Die Regierung in Kiew und westliche Staaten befürchten, das könnte der Vorbereitung einer russischen Invasion der Ukraine dienen.

Die russische Regierung bestreitet aggressive Absichten, hat aber weitreichende Forderungen gestellt. Neben der Nicht-NATO-Erweiterung gehört ein Rückzug der Offensivwaffen aus der Region dazu. Die Forderungen legte die russische Regierung in einem Entwurf für Sicherheitsvereinbarungen dar, den sie der NATO übermittelte.