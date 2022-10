Iranische Drohnen für Russland USA fordern UN-Untersuchung Stand: 22.10.2022 04:59 Uhr

Im Krieg gegen die Ukraine soll Russland auch Drohnen einsetzen, die aus dem Iran geliefert wurden. Mehrere Staaten, darunter die USA und Deutschland, fordern eine Untersuchung dieser Vorwürfe durch die UN.

Der Iran steht in dem Verdacht, Drohnen an Russland zu liefern, welche im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates haben die USA nun gefordert, die Vereinten Nationen sollen diesen Vorwurf untersuchen. Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten einen solchen Appell an die UN gerichtet.

"Die UN müssen jede Verletzung von UN-Sicherheitsratsresolutionen untersuchen und wir dürfen nicht zulassen, dass Russland oder andere die UN am Ausüben ihrer festgeschriebenen Verpflichtungen hindern oder sie bedrohen", hieß es in der Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York vom stellvertretenden US-Botschafter Jeffrey DeLaurentis.

Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien für Untersuchung

Er schloss sich damit der Forderung an, die zuvor bereits die UN-Botschafter von Deutschland, Frankreich und Großbritannien per Brief an den UN-Sicherheitsrat und UN-Generalsekretär António Guterres gerichtet hatten. Auch sie sprachen sich in dem Schreiben für eine "unparteiische" Untersuchung der mutmaßlichen Drohnenlieferungen durch die UN aus.

Die drei Botschafter zeigten sich "zutiefst besorgt über den Transfer unbemannter Luftfahrzeuge (UAV) vom Iran nach Russland" und äußerten den Vorwurf, Russland wurde die Drohnen "für Attacken auf zivile Infrastruktur und Städte in der Ukraine" nutzen, wodurch "unschuldige Zivilisten" getötet würden.

Russland und Iran bestreiten Vorwürfe

Die russische Regierung hat sowohl die mutmaßlichen Drohnenlieferung aus dem Iran als auch den Einsatz solcher gegen die Ukraine wiederholt dementiert. Auch vor dem UN-Sicherheitsrat wies Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja die Anschuldigungen erneut scharf zurück und sprach von einer "empörenden Situation"". Sollten die UN eine Untersuchung in die Wege leiten, müsse Russland seine Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen überdenken.

Auch der Iran weist den Verdacht, Drohnen an Russland zu liefern, als "unbegründete Behauptungen" zurück.

EU-Sanktionen gegen Iran verhängt

Vonseiten der Ukraine heißt es, dass seit Mitte September mehr als 200 aus dem Iran stammende Drohnen über dem eigenen Land abgeschossen worden seien. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben jedoch nicht. Zuletzt hatten die USA zudem den Vorwurf erhoben, iranische Militärs hätten Russland von der Halbinsel Krim aus bei Drohneneinsätzen gegen die Ukraine unterstützt. Iranische Streitkräfte würden russische Truppen des Weiteren ausbilden und technisch unterstützen.

Auch die EU-Kommission sieht den Einsatz iranischer Drohnen durch das russische Militär als erwiesen an. Es gebe genügend Beweise dafür, dass der Iran Drohnen an Russland liefere, hieß es am vergangenen Mittwoch von einer Sprecherin des Gremiums. Die EU hat in diesem Zusammenhang bereits Sanktionen gegen den Iran verhängt.