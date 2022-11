Vorwürfe gegen Biden Was haben die Republikaner in der Hand? Stand: 19.11.2022 05:40 Uhr

Die Republikaner wollen mit ihrer Mehrheit im Abgeordnetenhaus Untersuchungen gegen die Familie Biden auf den Weg bringen. Im Fokus steht dabei Hunter Biden, der Sohn des Präsidenten. Eine wichtige Rolle spielt ein Laptop.

Von Katrin Brand, ARD-Studio Washington

Die Liste war lang, die James Comer vortrug - neun Punkte, neun Straftaten: Verschwörung oder Betrug gegen die Vereinigten Staaten, Überweisungsbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche waren darunter. Comer, ein Abgeordneter der Republikaner, behauptet, Beweise zu haben, dass Mitglieder der Familie Biden solche Straftaten begangen oder von ihnen profitiert haben.

Katrin Brand ARD-Studio Washington

Comer und andere Republikaner wollen nun, da sie die Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben, durchstarten. Die, wie sie meinen, kriminellen Geschäfte der Familie Biden, sollen ihre Top-Priorität werden. Und ihre Untersuchung zielt auf Joe Biden.

Wusste Joe Biden nichts von den Geschäften?

Bidens schwache Stelle, glauben die Republikaner offenbar, ist sein Sohn Hunter, sein Sorgenkind. Der 52-Jährige kämpft seit vielen Jahren gegen seine Drogensucht, seine kurze Karriere beim Militär endete nach einem Drogentest, der positiv ausfiel.

Geschäftlich war er zunächst als Berater und Investor unterwegs. 2014 - da war der Vater Vizepräsident von Barack Obama - wurde der Sohn in den Vorstand des ukrainischen Gaskonzerns Burisma berufen. Die Bezahlung war gut, von zigtausenden Dollar monatlich war die Rede - Geld, das Hunter Biden für Drogen ausgab, wie er später in seiner Autobiografie schrieb. Parallel saß er im Vorstand eines chinesischen Energiekonzerns. Auch von dort flossen Millionen.

Joe Biden hat stets behauptet, er wisse nichts von den Geschäften seines Sohnes. Er habe erst davon erfahren, dass sein Sohn im Vorstand von Burisma war, als er schon im Vorstand war, sagte Joe Biden vor drei Jahren in einem Interview.

Das nehmen ihm die Republikaner nicht ab. Vor allem Donald Trump unterstellt immer wieder dunkle Machenschaften: "Warum hat die Frau des Bürgermeisters von Moskau den Bidens 3,5 Millionen Dollar gegeben? Ich denke, Putin weiß das, er sollte das veröffentlichen. Wir sollten die Antwort kennen", sagte Trump im März in einem Fernsehinterview. Hunter Biden dementiert: Mit der Firma, die das Geld bekommen habe, habe er nichts zu tun.

Laptop voller persönlicher Dateien

Eine Quelle, auf die sich die Republikaner stützen, ist ein Laptop, das vor zwei Jahren in einem Computerladen in Delaware auftauchte. Hunter Biden habe es dort vergessen, hieß es. Vielen liberalen Medien war die Geschichte kurz vor der Präsidentschaftswahl suspekt, während die "New York Post" die Story druckte.

Es war tatsächlich Hunter Bidens Computer, wie später klar wurde, und er war voller persönlicher Sachen. Vor allem aber fanden sich E-Mails, die nahelegten, er habe Geschäftsleuten Kontakte zu seinem Vater vermittelt. "Wenn das wahr wäre, stünde es im Widerspruch zur Behauptung des Präsidenten, dass er nicht beteiligt war und auch nichts von den Geschäften seines Sohnes wusste, nicht in der Ukraine oder sonstwo", sagt die Journalistin Olivia Nuzzi. Sie hat für das "New York Magazine" versucht, die Wahrheit über das Notebook herauszufinden, das inzwischen durch zu viele Hände gegangen sei, sagte sie bei NPR.

Wie weit das Material trägt, das die Republikaner im Abgeordnetenhaus zusammengetragen haben, ist im Moment schwer abzuschätzen. Aber es sieht danach aus, als ob sie der Familie Biden das Leben schwer machen könnten.