US-Präsidentschaftswahl 2024 DeSantis macht Kandidatur offiziell Stand: 24.05.2023 21:35 Uhr

Neben dem ehemaligen US-Präsidenten Trump geht nun ein weiterer prominenter Republikaner offiziell für die nächste Präsidentschaftswahl ins Rennen. Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, reichte seine Bewerbung ein.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat offiziell seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei angemeldet. Der 44-jährige Republikaner teilte seine Entscheidung in einer Eingabe an die Bundeswahlkommission mit, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten.

Zuvor berichteten mehrere Medien, dass DeSantis seine Bewerbung in einem Gespräch mit Twitter-Chef Elon Musk ankündigen wolle. Die Veranstaltung soll um 18.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ) beginnen.

DeSantis neben Trump aussichtsreicher Anwärter

Der Schritt war allgemein erwartet worden. Der konservative Hardliner DeSantis gilt neben Trump Umfragen zufolge derzeit als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Trump hatte bereits im November angekündigt, ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024 einzusteigen.

DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur des südlichen US-Bundesstaates Florida. Im November 2022 war er mit einem starken Ergebnis in dem Amt bestätigt worden - was auch seine Position stärkte mit Blick auf sein Streben nach Höherem.

In Florida ist er vor allem mit einer rechten Politik aufgefallen. Unter ihm wurden in dem Staat Gesetze verabschiedet oder auf den Weg gebracht, die Minderheiten diskriminieren, die akademische Freiheit an Universitäten beschneiden oder mit Lehrverboten in das öffentliche Bildungswesen eingreifen. Der Republikaner hat dabei vor allem der sogenannten Wokeness den Kampf angesagt.

Mehrere Bewerber bei den Republikanern

Die Präsidentschaftswahl steht am 5. November 2024 an. Bei den Republikanern wird ein breites Bewerberfeld erwartet. Neben Trump und DeSantis hat bislang unter anderem die frühere amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley ihre Ambitionen offiziell gemacht - sie ist in Umfragen allerdings weit abgeschlagen. Wer am Ende tatsächlich offizieller Kandidat der Partei werden will, muss sich vorher in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen.

Bei den Demokraten bewirbt sich US-Präsident Joe Biden um eine Wiederwahl. Er dürfte als Amtsinhaber parteiintern kaum ernstzunehmende Konkurrenz im Wahlkampf bekommen. Biden ist seit Januar 2021 im Amt.