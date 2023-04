USA Biden bewirbt sich um zweite Amtszeit Stand: 25.04.2023 12:51 Uhr

US-Präsident Biden hat seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 bekannt gegeben. Der 80-Jährige ist bereits jetzt der älteste amtierende Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Bei der Wahl im kommenden Jahr will US-Präsident Joe Biden für eine weitere Amtszeit antreten. Das kündigte er auf Twitter an. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse, schrieb er. "Ich glaube, dies ist unserer." Dazu veröffentlichte er einen dreiminütigen Videoclip und mahnte: "Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen."

Die Ankündigung kommt genau vier Jahre nach dem Beginn seiner Kampagne für die Wahl 2020. Der Demokrat hatte die Präsidentschaftswahl damals gegen den damaligen republikanischen Amtsinhaber Donald Trump gewonnen.

Bidens Rede zur Lage der Nation US-Präsident im Wahlkampfmodus Der US-Präsident warb für sich selbst - mit bereits Erreichtem und künftigen Zielen. mehr

Wähler sind skeptisch

Biden ist 80 Jahre alt und damit bereits der älteste amtierende Präsident in der Geschichte der USA. Sollte er zum zweiten Mal gewählt werden, wäre er am Ende seiner vierjährigen Amtszeit 86 Jahre alt.

Viele US-Wähler sehen eine erneute Kandidatur des Präsidenten auch deswegen kritisch. Laut einer am Sonntag vom US-Sender NBC veröffentlichten Umfrage sind 70 Prozent der Befragten der Auffassung, dass Biden nicht erneut antreten sollte. Bei den Anhängern seiner Demokraten sind es 51 Prozent. Von den Wählerinnen und Wählern, die sich gegen eine erneute Kandidatur aussprechen, gibt fast jeder zweite Bidens hohes Alter als wichtigen Grund für seine Meinung an.

Auch parteiinterne Diskussionen

Auch innerhalb der Demokratischen Partei hatte es in den vergangenen Monaten Diskussionen gegeben, ob Biden wegen seines Alters der geeignete Kandidat für ein weiteres Präsidentschaftsrennen wäre. Zudem waren seine Umfragewerte zeitweise auf dramatische Tiefs abgerutscht. Bidens Regierung und seine Partei konnten danach jedoch einige politische Erfolge verbuchen und schnitten bei den Kongresswahlen im vergangenen November überraschend gut ab - das stärkte seine Position nach innen wie nach außen.

Biden ist seit Jahrzehnten im politischen Geschäft. Mehr als 35 Jahre lang saß er im Senat. Von 2009 bis 2017 war er Stellvertreter des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, bevor er vier Jahre später selbst auf das höchste Amt in den Vereinigten Staaten aufrückte.

Bei den Demokraten dürfte er als Amtsinhaber nun kaum ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Um am Ende tatsächlich als offizieller Kandidat der Partei ins Rennen zu gehen, muss er in parteiinternen Vorwahlen bestätigt werden. In den USA kann eine Person zwei Amtszeiten lang Präsident sein, egal ob diese aufeinander folgen oder nicht.

Auch Trump will antreten

Auch Donald Trump will bei der Wahl 2024 erneut antreten. Der 76-Jährige hatte seine Präsidentschaftsbewerbung bereits im vergangenen November offiziell verkündet. Bis heute weigert er sich, seine Niederlage gegen Biden im Jahr 2020 einzugestehen. Trumps Feldzug gegen den Wahlausgang gipfelte damals in einem beispiellosen Gewaltausbruch, als Anhänger des Republikaners am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses erstürmten.

Bei den Republikanern wird ein breites Bewerberfeld erwartet. In Umfragen liegt Trump im Feld anderer potenzieller Anwärter seiner Partei weit vorne - trotz aller Skandale der Vergangenheit. Im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Wahl 2016 war Trump Ende März als erster Ex-Präsident der US-Geschichte strafrechtlich angeklagt worden.