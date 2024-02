Sebastián Piñera Chiles Ex-Präsident stirbt bei Hubschrauberabsturz Stand: 06.02.2024 22:17 Uhr

Sebastián Piñera ist tot. Der 74-jährige Ex-Präsident Chiles kam bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Kritisiert wurde Piñera vor allem wegen zahlreicher Menschenrechtsverletzungen.

Der ehemalige chilenische Präsident Sebastián Piñera ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Urlaubsort Lago Ranco, 920 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile, wie sein Büro mitteilte. "Mit großem Bedauern geben wir den Tod des ehemaligen Präsidenten der Republik Chile bekannt", hieß es in der Erklärung.

Auch Chiles Innenministerin Carolina Tohá bestätigte den Tod. Zur Unfallursache wurden keine Einzelheiten bekannt gegeben.

Piñera wurde 74 Jahre alt. Er regierte Chile in zwei Amtszeiten, von 2010 bis 2014 und 2018 bis 2022. Piñera führte das südamerikanische Land durch verheerende Naturkatastrophen, darunter die Folgen eines Erdbebens und eines Tsunamis. Er regierte auch während der Corona-Pandemie und sorgte in seinem Land für eine der weltweit höchsten Impfquoten.

Neoliberale Politik von Protesten begleitet

Sein politisches Vermächtnis wird vom gewaltsamen Vorgehen der Polizei gegen Demonstrierende im Oktober 2019 getrübt, die sich gegen das Bildungs-, Gesundheits- und Rentensystem des Landes wandten, das noch aus der Zeit der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 stammt.

Internationale Organisationen verwiesen auf massive Menschenrechtsverletzungen bei der Niederschlagung der Proteste. Die sozialen Unruhen führten letztlich zu zwei Versuchen, die Verfassung zu aktualisieren, die jedoch beide gescheitert sind.

Bereits Piñeras erste Präsidentschaft war geprägt von Protesten. Sein neoliberaler Wirtschaftskurs in Fortsetzung der Pinochet-Ära sorgte dafür, dass die chilenische Wirtschaft nicht zuletzt aufgrund der hohen Weltmarktpreise für Kupfer - Chiles wichtigstes Exportprodukt - kontinuierlich wuchs und die Arbeitslosigkeit zurückging.

Einer der reichsten Männer des Landes

Von den 1970er- bis in die 1990er-Jahre arbeitete Piñera in unterschiedlichen Branchen als Geschäftsmann. Er galt als Besitzer des fünftgrößten Vermögens in Chile im Wert von geschätzt drei Milliarden US-Dollar. Zudem arbeitete Piñera fast 20 Jahre lang als Wissenschaftler an verschiedenen Universitäten und als Berater für die Interamerikanische Entwicklungsbank und die Weltbank.

Er war seit 1973 mit Cecilia Morel Montes verheiratet, mit der er vier erwachsene Kinder hat.