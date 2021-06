avatar schabernack 16.06.2021 • 11:24 Uhr

10:34 von frosthorn

«Noch verwundert es, dass der unterlegene Kandidat das Ergebnis nicht anerkennt. Und - leider - ist es auch gängige Praxis, ein unbequemes Wahlergebnis sofort mit Betrug zu erklären.» Für Señora Keiko Fujimori geht es neben dem Präsidentenamt mit Macht auch um Immunität gegen die Justiz, die das Amt mit sich bringt. Bei den Vorwürfen wegen Korruption gegen sie, die anhängig sind, drohen je nach Anklageformulierung 15 bis 30 Jahre Haft. In Untersuchugshaft war sie ja bereits. Beklagt vor dem Wahlgericht wird ein best. Wahlbezirk mit ± 200.000 Wahlberechtigten, wo der Gegenkandidat einen weit überurchschnittlich hohen Stimmenanteil erhielt. Alle abgegebenen Stimmen sollen als ungültig erklärt werden. Weil … weiß man nicht so recht, aber so viele können nicht mit rechten Dingen zusammenhängen. Street Fight um die Macht. Wo in Peru Politiker aller Richtungen seit Jahrzehnten irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegen. Aber die Fujimoris mischten + mischen immer mit auf ihre Art.