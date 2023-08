19 Milliarden Kilometer entfernt NASA verliert Kontakt zu Sonde "Voyager 2" Stand: 01.08.2023 15:28 Uhr

Seit mehr als 45 Jahren reist die "Voyager 2" durchs All und hat bereits spektakuläre Bilder geliefert. Jetzt ist laut NASA der Kontakt abgebrochen. Es gibt aber Hoffnung, dass er wiederhergestellt werden kann.

Die US-Weltraumbehörde NASA hat den Kontakt zur Raumsonde "Voyager 2" verloren. Wie es hieß, steckt ein Versehen dahinter: Flugkontrolleure hätten vor mehr als einer Woche einen falschen Befehl gesendet, woraufhin die Antenne der Raumsonde um zwei Grad von der Erde weg ausgerichtet worden sei.

Seitdem rast der unbemannte Flugkörper, der das äußere Planetensystem erforschen soll, immer tiefer in den interstellaren Raum hinein, ohne dass Kontrolleure darauf Zugriff haben. "Voyager 2" könne im Augenblick weder Daten zur Erde senden, noch Befehle von der Leitzentrale empfangen, teilte die NASA mit.

Die "Voyager 2" ist etwa 19 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Es dauert mehr als 18 Stunden, bis ein Signal aus dieser Entfernung die Erde erreicht.

Hoffnung auf Antenne in Australien

Hilfe könnte aus Australien kommen: In dieser Woche werde eine riesige Parabolantenne im australischen Canberra die Umgebung von "Voyager 2" mit dem richtigen Befehl bestrahlen - in der Hoffnung, dass er die Sonde trifft, wie das Jet Propulsion Laboratory der NASA bekannt gab, das die "Voyager"-Missionen leitet. Die Antenne in Canberra gehört zum weltumspannenden Netz von Deep-Space-Stationen der NASA.

Falls das nicht gelingt, muss die NASA auf einen automatischen Reset der Sonde im Oktober hoffen. Der solle die Kommunikation wiederherstellen, hieß es.

Raumfahrtexperte ist zuversichtlich

"So etwas ist ein Albtraum eines jeden Satellitenbetreibers", sagte Ulrich Walter, Ex-Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München. "Wenn man da einen Tippfehler macht, dann kann ein Kontaktverlust schon passieren."

Auch Walter sieht gute Chancen dafür, dass die NASA spätestens im Oktober wieder mit "Voyager 2" Kontakt aufnehmen kann. Nach einer gewissen Zeit würden alle Sonden automatisch zur Erde ausgerichtet.

Diese nachkolorierte Aufnahme des Saturn aus dem Jahr 1980 verdankt die NASA der "Voyager 2". Inzwischen hat sich sie Sonde etwa 19 Milliarden Kilometer von der Erde weg bewegt.

Seit 1977 im All unterwegs

"Voyager 2" (auf Deutsch etwa: Reisender) war am 20. August 1977 gestartet, wenige Wochen vor ihrem identischen Zwilling "Voyager 1". Der hält weiterhin Kontakt zur Erde und ist etwa 24 Milliarden Kilometer entfernt. "Voyager 1" ist damit die am weitesten entfernte Raumsonde der Menschheit.

Beide Sonden sind unbemannt. Ursprüngliches Ziel der Mission war, dass beide Sonden die Planeten des äußeren Sonnensystems erkunden. Doch die NASA verlängerte die Mission, sodass die Sonden schließlich über die Grenze des Sonnensystems hinausflogen. Nun sammeln sie Daten aus dem interstellaren Raum