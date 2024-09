MTV Video Music Awards Taylor Swift zieht mit Beyoncé gleich Stand: 12.09.2024 09:08 Uhr

Die diesjährigen MTV Video Music Awards haben Frauen dominiert. Im Fokus stand Taylor Swift, die mit sieben Preisen einen Rekord einstellte. In ihrer Rede wurde sie auch politisch - und rief ihre Fans auf, wählen zu gehen.

Taylor Swift sorgt weiter für Aufsehen: Erst mit ihrer Unterstützung für die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, jetzt als Abräumerin bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMA). Bei der Verleihung auf Long Island in New York gewann sie mit ihrem Video zum Song "Fortnight" die begehrte Trophäe für das Video des Jahres.

In der Sparte setzte sich der 34-jährige Superstar unter anderem gegen Billie Eilish, Doja Cat und Eminem durch. Swift räumte weitere Preise ab, darunter in den Kategorien Künstler des Jahres, Song des Sommers, beste Zusammenarbeit (mit Post Malone) und Pop.

Swift fordert Fans auf, wählen zu gehen

Sie ist damit die große Siegerin des Abends und zieht durch ihre neuen Auszeichnungen mit Beyoncé gleich. Beide erhielten im Verlauf ihrer Karrieren bislang 30 Preise bei den VMAs - mehr als alle anderen Künstler.

In ihrer Dankesrede kam sie auch auf die Präsidentschaftswahl im November zu sprechen und appellierte an ihre Fans, sich für die Wahl zu registrieren. Kurz nach dem TV-Duell zwischen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump hatte Swift bei Instagram ihre Unterstützung für Harris bekundet.

Carpenter und Roan ausgezeichnet

Sabrina Carpenter gewann mit ihrem Hit-Song "Espresso" in der Sparte Song des Jahres ihre erste VMA-Trophäe überhaupt. Der Preis in der Rock-Sparte ging an Lenny Kravitz für "Human".

Chappell Roan ("Good Luck, Babe!") nahm den Preis als beste neue Künstlerin entgegen und widmete ihn allen queeren- und Transmenschen, die die Popmusik vorantrieben.

Katy Perry erhält Ehrenpreis

US-Sängerin Katy Perry nahm den Ehrenpreis "Video Vanguard Award" in Empfang. Die Trophäe zollt dem Einfluss des jeweiligen Preisträgers auf die Musikszene Tribut. US-Rapperin Megan Thee Stallion stand als Gastgeberin auf der Bühne.

Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen.