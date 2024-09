US-Wahl 2024

Nach Wahlempfehlung für Harris Millionen Likes für Taylor Swift - Musk erntet Empörung Stand: 11.09.2024 17:05 Uhr

Nach ihrer Ankündigung, US-Präsidentschaftskandidatin Harris zu unterstützen, hat Popstar Taylor Swift auf Instagram Millionen Likes erhalten. Trump-Fan Musk erntete mit seiner Reaktion Empörung.

Lange hatte sie gezögert, sich festzulegen, doch nach dem TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump bekannte US-Superstar Taylor Swift: Sie unterstützt offiziell die Kampagne der Demokratin Harris.

Für ihre Entscheidung erhielt Swift aus ihrer Fangemeinde enorm viel Zuspruch. Der Instagram-Beitrag, in dem die 34-Jährige ihre Unterstützung publik machte, erreichte binnen einer Viertelstunde eine Million Likes. Nach zehn Stunden waren es fast acht Millionen. Das ist im Vergleich zu anderen Beiträgen Swifts ein hoher Wert.

Zu den prominentesten Followern Swifts, die den Beitrag mit einem Like versahen, zählen die Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Selena Gomez sowie die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey. Swift hat auf ihre Fans großen Einfluss. Inwiefern sie die Präsidentenwahl am Ende beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.

Vorwürfe und Drohungen von Trump

Der Kandidat der Republikaner, Trump, sagte dem Fernsehsender Fox News, das TV-Duell sei "ein abgekartetes Spiel" gewesen, "so wie ich es vermutet hatte". Dabei verwies er darauf, dass in seinem Fall von den Moderatoren "alles" korrigiert worden sei - bei Harris hingegen nicht.

Über Swift sagte Trump, dass er "kein Fan" des Superstars gewesen sei. Sie sei "eine sehr liberale Person" und scheine "immer einen Demokraten zu unterstützen". Dafür werde sie auf dem Musikmarkt "wahrscheinlich einen Preis zahlen".

Der Post von Taylor Swift, in dem sie sich für Kamala Harris als künftige US-Präsidentin ausspricht.

Musk empört mit "Angebot"

Auch Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk äußerte sich zu Swifts Wahlempfehlung. Auf seiner Plattform X bot er ihr an, ihr ein Kind zu schenken und ihre Katzen mit seinem Leben zu schützen. Im Original schrieb er: "Fine Taylor ... you win ... I will give you a child and guard your cats with my life."

Offenkundig handelte es sich um eine Anspielung darauf, dass sich Swift in ihrem Post zu Harris als "Childless Cat Lady" (kinderlose Katzen-Lady) bezeichnet hatte. Hintergrund ist, dass Trumps Vizepräsidentenkandidat J.D. Vance behauptet hatte, solche Frauen führten das Land ins Elend.

Musk ist Vater von mindestens zwölf Kindern mit mehreren Frauen. Selbst ausgesprochene Anhänger des Tech-Milliardärs reagierten mit Unverständnis und Empörung auf seine Aussage.