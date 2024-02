US-Republikaner McConnel tritt als Fraktionschef im Senat zurück Stand: 28.02.2024 19:24 Uhr

Er ist der dienstälteste Fraktionsführer der US-Republikaner im Senat, doch nach fast zwei Jahrzehnten will Mitch McConnell im November sein Amt aufgeben. Zuletzt gab es Sorgen um seine Gesundheit.

Der Fraktionschef der Republikaner im Senat, der kleineren der beiden Kammern im US-Kongress, Mitch McConnell, hat den Rückzug von seinem Posten bekanntgegeben. Er werde im November nach fast zwei Jahrzehnten zurücktreten, teilte er bei einer Rede im Senat mit. Zuerst hatte die Agentur AP über McConnels Entscheidung berichtet.

Der 82-Jährige hatte das Amt fast zwei Jahrzehnte lang inne und war somit der am längsten amtierende Fraktionsführer in der Geschichte des US-Senats.

"Eines der unterschätztesten Talente im Leben ist es, zu wissen, wann es Zeit ist, zum nächsten Kapitel des Lebens überzugehen", sagte McConnell in seiner Rede. Es sei Zeit für eine neue Generation in der Führung, sagte McConnell weiter. "Deshalb stehe ich jetzt vor Ihnen (...), um zu sagen, dass dies meine letzte Amtszeit als republikanischer Fraktionschef im Senat sein wird." Er werde aber weiter normaler Senator bleiben, bis seine Amtszeit im Januar 2027 endet.

"Strippenzieher in der US-Politik"

McConnell sitzt seit 1985 im Senat. Nach Angaben der Kongresskammer wurde er seit 2006 neunmal gewählt, um die Republikaner anzuführen - je nach Ausgang der jeweiligen Parlamentswahlen und der Sitze der Parteien im Senat als Mehrheits- oder Minderheitsführer. Der erzkonservative Politiker gilt seit langem als einer der wichtigsten Strippenzieher in der US-Politik.

Mit Ex-Präsident Donald Trump, zu dem er ohnehin ein schwieriges Verhältnis hatte, überwarf er sich endgültig, als Trump auch Monate nach seiner Niederlage gegen Joe Biden 2020 die Lüge von einer manipulierten Wahl weiter verbreitete und seine Anhänger am 6. Januar 2021 den Kongress stürmten.

Zuletzt hatte der Republikaner mit gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen gesorgt. Im vergangenen Jahr war McConnell während eines privaten Abendessens in einem Hotel in Washington gestürzt. Er zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde deshalb in einem Krankenhaus behandelt. In der Folge hatte er Aussetzer bei Pressekonferenzen. Das schürte Sorgen um seinen Gesundheitszustand.