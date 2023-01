US-Repräsentantenhaus Historische Niederlage für McCarthy Stand: 03.01.2023 21:00 Uhr

Eine solche Niederlage gab es zuletzt vor 100 Jahren: Im ersten Wahlgang zum Vorsitz des US-Repräsentantenhaus hat der Republikaner Kevin McCarthy nicht genügend Stimmen erzielt. Jetzt hat der zweite Wahlgang begonnen.

Der Republikaner Kevin McCarthy ist bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses im ersten Anlauf gescheitert. Er verfehlte bei der Abstimmung in der konstituierenden Sitzung der Parlamentskammer die erforderliche Mehrheit. Nach Angaben der Sitzungsleiterin erlangte er lediglich 203 Stimmen - statt der benötigten 218.

Der Fraktionsführer der Demokratischen Partei, Hakeem Jeffries, erzielte 212 Stimmen. Der Wahlprozess geht nun in die nächste Runde.

Fraktion verweigerte Gefolgschaft

Es ist das erste Mal seit hundert Jahren, dass bei der Wahl mehr als ein Anlauf nötig ist und eine Fraktion ihrem Kandidaten im ersten Durchgang die Gefolgschaft verweigert. Der Posten im Repräsentantenhaus, den in den vergangenen Jahren die Demokratin Nancy Pelosi inne hatte, steht in der staatlichen Rangfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize.

Mehrere Parteikollegen hatten vorab angekündigt, McCarthy die Unterstützung zu verweigern. 19 Republikaner stimmten nach Informationen des Senders CNN jetzt gegen ihn.

Langwieriger Wahlgang

Kurz vor der Sitzung hatte sich McCarthy noch kämpferisch gegeben. Er habe kein Problem damit, einen Rekord für die meisten Wahlgänge bei einer Abstimmung zum Vorsitz im Repräsentantenhaus aufzustellen. "Womöglich bekommen wir einen Kampf auf dem Parkett, aber es ist ein Kampf für die Versammlung und das Land", sagte er noch vor der ersten Wahlrunde.

Der Wahlprozess geht nun in die nächste Runde. Die Wahl des Vorsitzenden ist die erste große Amtshandlung eines neu gewählten Repräsentantenhauses. Und bis der Vorsitz geklärt ist, kann die Kongresskammer ihre Arbeit nicht aufnehmen.

Jeder Wahlgang ist langwierig, weil alle Abgeordneten einzeln aufgerufen werden, um ihren Wunschkandidaten zu benennen. Auch wenn sich McCarthy am Ende durchsetzen sollte, wird er geschwächt sein.

Republikaner haben nur eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus

Nach den Parlamentswahlen im November kam der Kongress heute erstmals in neuer Konstellation zusammen. Die Republikaner übernahmen mit einer knappen Mehrheit die Kontrolle im Repräsentantenhaus. Sie stellen künftig 222 der 435 Abgeordneten, das liegt nur knapp über der Mehrheit von 218 Stimmen.

Im Senat haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiter eine knappe Mehrheit. Der Start der neuen Legislaturperiode wurde dabei überschattet von dem erbitterten internen Kampf der Republikaner um die Führung im Repräsentantenhaus.