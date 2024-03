US-Republikaner Trumps Schwiegertochter erhält wichtiges Parteiamt Stand: 08.03.2024 19:49 Uhr

Das Republican National Committee hat zwei neue Vorsitzenden - beide Vertraute von Ex-US-Präsident Trump. Darunter seine Schwiegertochter: Sie versprach "jeden einzelnen Penny" der Spendengelder für den Sieg Trumps auszugeben.

Lara Trump, die Schwiegertochter des früheren US-Präsidenten Donald Trump, ist zur Co-Vorsitzenden der republikanischen Partei gewählt worden. Das Republican National Committee (RNC) stimmte mehrheitlich für sie und Michael Whatley - er übernimmt den Vorsitz und gilt als Vertrauter des Ex-Präsidenten. Beide waren von Donald Trump für die Posten vorgeschlagen worden.

"Das Ziel am 5. November ist es, zu gewinnen, und zwar, wie mein Schwiegervater sagt, in großem Stil", erklärte Lara Trump bei ihrer Antrittsrede mit Blick auf die Präsidentschaftswahl. Sie versprach, dass "jeder einzelne Penny jedes gesammelten Dollars" dem Ziel zugute kommen werde, das Weiße Haus, das Repräsentantenhaus und den Senat für die Republikaner zu gewinnen. "Hier geht es nicht nur um rechts gegen links, Republikaner gegen Demokraten", so Lara Trump. "Es geht um Gut gegen Böse."

Die 41-Jährige trat zuvor unter anderem beim rechtskonservativen US-Sender Fox News als politische Kommentatorin in Erscheinung. Sie ist die Ehefrau von Donald Trumps Sohn Eric.

Eric Trump und seine Frau Lara Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, vor einer Rede von Donald Trump auf einer Super Tuesday-Wahlparty am 5. März 2024.

Whatley sieht ebenfalls Betrug bei Wahl 2020

Whatley, Chef der Republikaner in North Carolina, betonte in seiner Rede das Ziel, republikanische Mehrheiten in beiden Parlamentskammern des US-Kongresses zu erlangen. Bei der Wahl im November werden auch alle Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt sowie ein Drittel der Sitze im Senat. Derzeit haben die Demokraten im Senat eine dünne Mehrheit, die Republikaner haben eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus.

Whatley unterstützt Trumps widerlegte Behauptung, dass der Demokrat Joe Biden die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den damaligen Amtsinhaber nur durch Betrug gewonnen habe.

Trump hatte Druck auf Vorgängerin gemacht

Trump hatte zuletzt verstärkt auf einen Wechsel an der Spitze des RNC gedrängt und durch seine Siegesserie bei den Vorwahlen weiter Rückenwind in der Partei bekommen. Nach wochenlangem öffentlichen Druck Trumps war die bisherige RNC-Vorsitzende Ronna McDaniel Ende Februar zurückgetreten. Dadurch könne der künftige Präsidentschaftskandidat der Republikaner entscheiden, wer an die Spitze der Partei rücken solle, begründete sie ihre Entscheidung.

Das RNC ist unter anderem für die Koordinierung der Wahlkampfstrategie, das Sammeln von Spenden und die Ausrichtung des Nominierungsparteitags zuständig. Vor allem die Finanzierung des Wahlkampfs dürfte im Mittelpunkt der Arbeit der neuen Vorsitzenden stehen.

Nach einer vergleichsweise wenig ergiebigen Spendensammlung hatten die Republikaner Ende Januar nicht einmal neun Millionen Dollar zur Verfügung. Bei Bidens Demokraten waren es 24 Millionen Dollar, wie aus Dokumenten der beiden Parteien hervorgeht.