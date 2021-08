Katastrophe in der Karibik Schweres Erdbeben erschüttert Haiti

Ein Erdbeben der Stärke 7,2 hat den Süden des Karibikstaats Haiti schwer erschüttert. Die Anzahl der Todesopfer ist noch unklar. Eine zuvor von den Behörden ausgerufene Tsunami-Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

Ein schweres Erdbeben hat den Süden des Karibikstaats Haitis getroffen. Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Besonders getroffen wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur KNA die Städte Les Cayes und Jeremie: Das Dach der Kathedrale von Jeremie sei eingestürzt, berichtet die Zeitung "Avvenire". Mindestens zwei Menschen kamen demnach ums Leben. Die Behörden sprachen von mehreren Toten, eine genauere Zahl der Todesopfer liege aber zunächst nicht vor, sagte Haitis Katastrophenschutzchef Jerry Chandler der Nachrichtenagentur AFP. Die US-Behörde USGS hält nach dem schweren Erdbeben an der Küste Haitis eine hohe Opferzahl für möglich.

Zunächst hatten die Behörden eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Diese wurde aber laut der Nachrichtenagentur dpa wieder aufgehoben. Der Nationale Wetterdienst der USA (NOAA) riet den Menschen aber, weiterhin vorsichtig zu bleiben. In den Küstengebieten in der Nähe des Erdbebens könnte es weiterhin geringfügige Schwankungen des Meeresspiegels von bis zu 30 Zentimetern geben, hieß es weiter.

Das Beben hat sich offiziellen Angaben nach rund 12 Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Berichten zufolge sollen durch das Beben zahlreiche Häuser zerstört worden sein. In der Hauptstadt Port-au-Prince rannten viele Menschen in Panik aus ihren Häusern. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar.

"Alles, was ich tun konnte, war rennen"

Die 34-jährige Frau sagte, sie sei von dem Erdstoß am Morgen aus dem Schlaf gerissen worden. Ihr Bett habe gewackelt. "Ich hatte nicht einmal Zeit, mir die Schuhe anzuziehen", sagte sie. "Wir haben das Beben von 2010 erlebt und alles, was ich tun konnte, war rennen. Erst danach fiel mir ein, dass meine zwei Kinder und meine Mutter noch drinnen waren. Mein Nachbar ging wieder rein und sagte ihnen, dass sie rauskommen sollen."

Naturkatastrophen und politische Instabilität

Haiti war im Jahr 2010 von einem schweren Erdbeben nahezu verwüstet worden. Im Zentrum des Erdbebens mit einer Stärke von 7,3 lag damals Haitis dicht besiedelte Hauptstadt Port-au-Prince. Durch das Beben starben rund 222.000 Menschen, mehr als 300.000 wurden verletzt. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.

2016 wurde Haiti dann von Hurrikan "Matthew" heimgesucht, Hunderte Menschen wurden getötet. Zusätzlich zu den Naturkatastrophen hat Haiti auch mit marodierenden Verbrecherbanden und politischer Instabilität zu kämpfen. Erst im Juli war Präsident Jovenel Moïse ermordet worden.