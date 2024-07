Militär Erstmals führt eine Frau Kanadas Streitkräfte Stand: 04.07.2024 08:10 Uhr

Jennie Carignan befehligte bereits kanadische Truppen in Afghanistan oder dem Irak. Künftig wird sie an der Spitze der Armee stehen - als erste Frau in der kanadischen Geschichte.

In Kanada führt künftig erstmals eine Frau die Streitkräfte des Landes. Premierminister Justin Trudeau gab am Mittwoch (Ortszeit) die Ernennung von Generalleutnant Jennie Carignan bekannt.

"Ich bin zuversichtlich, dass sie als Kanadas neue Chefin des Verteidigungsstabs dazu beitragen wird, dass Kanada stärker und sicherer wird und bereit ist, sich den globalen Sicherheitsherausforderungen zu stellen", sagte er.

Carignan befehltigte Truppen in Afghanistan und Syrien

Carignan wird am 18. Juli bei einer Zeremonie die Nachfolge des in den Ruhestand tretenden Generals Wayne Eyre die Spitze des Verteidigungsstabs übernehmen.

In den vergangenen Jahren war das kanadische Militär von zahlreichen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens erschüttert worden. Carignan war damit beauftragt worden, ein respektvolleres Klima zu schaffen. In ihren 35 Jahren Jahren in der Armee befehltigte Carignan zudem Truppen in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, Irak und Syrien.

Kanadas Premierminister Trudeau

Premierminister Trudeau hob in einer Erklärung Carignans besondere Eigenschaften hervor. "Im Laufe ihrer Karriere waren ihre außergewöhnlichen Führungsqualitäten, ihr Engagement für Exzellenz und ihre Hingabe an den Dienst eine enorme Bereicherung für unsere Streitkräfte", sagte Trudeau demnach.

Trudeau verfolgt seit seinem Amtsantritt 2015 eine Politik, die die Gleichstellung fördern soll. Im Jahr 2018 ernannte er Brenda Lucki zur ersten weiblichen Leiterin der Royal Canadian Mounted Police, der nationalen Polizei Kanadas.

Anteil der Frauen in Kanadas Armee nur bei 16 Prozent

Carignan übernimmt die Führung der Streitkräfte zu einer Zeit, in der Kanada unter Druck seiner Verbündeten steht, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Die Streitkräfte haben Schwierigkeiten, ihre Rekrutierungsziele zu erreichen, und die Erneuerung veralteter Ausrüstung geht nur langsam voran.

Der Frauenanteil in der kanadischen Armee lag Regierungsangaben zufolge im Mai 2023 bei 16 Prozent. Der Anteil soll bis 2026 auf 25 Prozent gesteigert werden.