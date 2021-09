Newsom siegt bei "Recall" Kalifornien bleibt in demokratischer Hand

avatar Apollo1995 15.09.2021 • 09:45 Uhr

Trumps Erben scheitern in Kalifornien

Trumps Erben sind aktiv! Sie versuchen an allen Fronten ihre ultrarechtspopulistische Idee durchzusetzen. Ob es nun um das Misstrauensvotum gegen Gouverneur Newsom in Kalifornien geht, oder in Texas um die Abschaffung der Briefwahlmöglichkeiten, der Trumpismus bleibt aktiv! Aber die US-amerikanische Bevölkerung hat einmal mehr gezeigt, dass sie nicht hinter den abstrusen rechtspopulistischen Ideen a la Trump stehen! Sie bevorzugen keinen rechtspopulistischen Despoten zum Gouverneur in Kalifornien. Die Vorwürfe gegen Gouverneur Newsom z.B. in der Migrationspolitik nicht entsprechend der trumpischen Doktrin gehandelt zu haben, waren offenbar den Wählern nicht Grund genug um ihren demokratischen Gouverneur abzusetzen. Nein ganz im Gegenteil. Aber die rechtspopulistischen Angriffe auf die US-amerikanische Demokratie werden weiter gehen. Mal sehen welche abstruse Formen sie annehmen wird. Der Sturm auf das Kapitol in Washington war nur die Spitze des Eisberges....