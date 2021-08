Tropensturm "Ida" Hurrikan trifft mit 241 km/h auf US-Küste

Genau 16 Jahre nach dem verheerenden Wirbelsturm "Katrina" droht der Region um New Orleans wieder eine Katastrophe: Hurrikan "Ida" traf mit zerstörerischer Wucht auf Land. In zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus.

Hurrikan "Ida" hat mit gewaltiger Kraft das Küstengebiet von Louisiana erreicht. Das Zentrum des Sturms traf am Nachmittag (Ortszeit) nahe der vorgelagerten Insel Grand Isle mit Windgeschwindigkeiten von 241 Kilometern pro Stunde auf Land. Meteorologen hatten den Hurrikan zuvor als "extrem gefährlich" eingestuft - er erhielt die Kategorie vier von fünf. Über dem warmen Golf von Mexiko hatte "Ida" massiv an Kraft gewonnen. Über Land dürfte sich der Sturm aber langsam abschwächen.

Der Staat und dessen größte Stadt New Orleans müssten mit heftigem Regen, einer "lebensgefährlichen Sturmflut", katastrophalen Windböen und lang anhaltenden Stromausfällen rechnen, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) mit. Meteorologen warnten, dass das von "Ida" bedrohte Gebiet ganz besonders anfällig sei. Denn es ist ein Zentrum der petrochemischen Industrie, wodurch es im Nachgang des Hurrikans zu Umweltschäden kommen könnte.

Gut eine Stunde, nachdem der Hurrikan auf Land getroffen war, meldete die Einsatzzentrale der Großstadt New Orleans bereits "weit verbreitete Stromausfälle". Die interaktive Karte des örtlichen Energieversorgers Entergy zeigte rund 170.000 Haushalte ohne Elektrizität. Der Webseite Poweroutage.us zufolge waren im ganzen Bundesstaat rund 233.000 Kunden ohne Strom. In New Orleans stellte der Rettungsdienst wegen der gefährlichen Winde bis auf Weiteres den Dienst ein.

Nationalgarde im Einsatz

Louisianas Gouverneur John Bel Edwards hatte vor dem Eintreffen von "Ida" alle Menschen aufgefordert, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Er mobilisierte darüber hinaus die Nationalgarde und erklärte den Notstand, um auf zusätzliche Hilfe zurückgreifen zu können.

Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus, an einigen Tankstellen konnten Anwohner und Urlauber kein Benzin mehr tanken. Der Ölkonzern Exxon Mobil reduzierte die Produktion in seiner Raffinerie in Baton Rouge auf die Hälfte seiner Kapazität von 520.000 Barrel pro Tag, berichteten Personen, die mit dem Betrieb der Anlage vertraut sind. Ähnliche Maßnahmen ergriffen die Energiekonzerne Phillips 66 und PBF Energy Inc.

In der gesamten Region deckten sich viele Menschen mit Vorräten und Trinkwasser ein oder füllten Sandsäcke. Auch Krankenhäuser, die ohnehin mit der vierten Corona-Welle bereits stark ausgelastet sind, bereiteten sich vor.

Erinnerungen an Hurrikan "Katrina"

Auf den Tag genau vor 16 Jahren war Hurrikan "Katrina" in der Gegend auf Land getroffen. Damals kamen schätzungsweise 1800 Menschen ums Leben.

"Ida" war am Freitag als Wirbelsturm der Stufe eins von fünf über den Westen Kubas hinweggezogen. Dort hatte der Hurrikan nach Berichten staatlicher Medien Stromausfälle verursacht, außerdem stürzten Bäume um. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, in der Hauptstadt Havanna wurde der öffentliche Nahverkehr eingestellt. "Ida" ist bereits der vierte Atlantik-Hurrikan der Saison.