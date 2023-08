Brandkatastrophe auf Hawaii "Wir müssen wieder Freude empfinden"

Im selben Wasser, in dem unsere Leute gestorben sind - in diesem Wasser waren am nächsten Tag Touristen schwimmen. Das sagt eine Menge darüber aus, wo deren Herzen und wo unsere Herzen sind. Wir waren nicht schwimmen und schnorcheln oder surfen. Niemand hat Spaß in der Tragödie. Es gibt gerade zwei Hawaiis: das, in dem wir leben, und das, in dem sie leben - das sie besuchen.