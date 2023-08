Nach Buschbränden Zahl der Toten auf Hawaii-Insel Maui steigt weiter Stand: 12.08.2023 02:55 Uhr

Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Wald- und Buschbrände auf der Hawaii-Insel Maui ist auf mindestens 67 gestiegen. Die Löscharbeiten laufen weiter.

Nach den verheerenden Buschbränden auf Hawaii ist die Zahl der Toten auf mindestens 67 gestiegen. Das teilte der Bezirk Maui am späten Freitagabend (Ortszeit) mit. Damit habe sich die Zahl der Todesopfer um zwölf erhöht, hieß es weiter - in einer vorherigen Bilanz war von mindestens 55 Toten die Rede gewesen. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sagte CNN, er rechne mit weiteren Todesopfern.

Löscharbeiten dauern an

Die Löscharbeiten auf der Insel dauern laut der Mitteilung noch an. Auch das Feuer in der historischen Stadt Lahaina im Westen von Maui sei noch nicht eingedämmt. In Lahaina leben knapp 13.000 Menschen. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sagte, die Flammen hätten die Stadt zu 80 Prozent zerstört.

Josh Green, Gouverneur von Hawaii Es fühlt sich zweifellos an, als sei eine Bombe auf Lahaina gefallen.

Nach offiziellen Angaben ist es die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Bundesstaates. Evakuierungsmaßnahmen wurden durch Stromausfälle und die Unterbrechung des Mobilfunknetzes erschwert.

Tausende obdachlos geworden

Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die sich durch starke Winde schnell vergrößerten. Tausende Menschen wurden obdachlos. Viele sprangen auf der Flucht vor den Flammen ins Meer.

Nach Angaben der Universität von Hawaii gibt es fast jedes Jahr große Brände in Teilen des hawaiianischen Archipels, doch das Ausmaß dieser Brände sei ungewöhnlich.