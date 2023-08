Feuer zerstört Küstenort Mindestens 36 Tote bei Buschbränden auf Hawaii-Insel Stand: 10.08.2023 11:53 Uhr

Bei Waldbränden auf Maui sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Teile der Kleinstadt Lahaina wurden von den Flammen zerstört. Die Behörden rufen Urlauber zum Verlassen der zur Hawaii-Gruppe gehörenden Insel auf.

Bei den schweren Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Das meldete der Bezirk Maui auf seiner Website. Alle 36 Opfer seien in der am stärksten betroffenen Küstenstadt Lahaina im Nordwesten Mauis gestorben.

Die Flammen zerstörten Teile des bei Touristen beliebten Küstenorts. Betroffen war auch die Flaniermeile Front Street mit zahlreichen Geschäften und Restaurants, wie eine Sprecherin des Bezirks sagte. 271 Gebäude wurden nach Angaben der Behörden beschädigt oder zerstört. Für die beiden Bezirke Maui und Hawaii wurde der Notstand ausgerufen.

Die Küstenstadt Lahaina liegt im Nordwesten der Hawaii-Insel Maui.

Bezirksverwaltung: Menschen sollen Maui verlassen

Der Sender "Hawaii News Now" berichtete, das Feuer in Lahaina sei weiter aktiv und außer Kontrolle. Zudem gebe es auf der Insel zwei weitere große Feuer, die nicht unter Kontrolle seien. Feuer wüteten auch auf der östlich gelegenen Nachbarinsel Hawaii, der größten Insel des gleichnamigen Bundesstaats.

Von Reisen nach Maui wurde abgeraten. "Dies ist kein sicherer Ort", warnte die stellvertretende Gouverneurin Sylvia Luke. Der Bezirk Maui rief Reisende auf, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen. Es gebe freie Sitze auf Flügen vom Flughafen Kahului im Osten der Insel. Reisende müssten aber zuvor die Fluggesellschaften anrufen und reservieren. In West Maui gebe es allerdings weiter keinen Strom und auch keine Mobilfunk- oder Festnetzverbindungen.

US-Präsident Joe Biden sagte dem Bundesstaat Hawaii derweil Hilfe der Regierung zu. Die Nationalgarde und die Marine stehe den Einsatzteams zur Seite. Das Verkehrsministerium werde dabei helfen, Urlauber von Maui auszufliegen, hieß es in einer Mitteilung. Hawaiis Gouverneur Josh Green sprach von einer "schrecklichen Katastrophe"

Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung in der Kleinstadt Lahaina auf der Insel Maui.

Hurrikan "Dora" facht Flammen an

Der Nationale Wetterdienst erklärte, Hurrikan "Dora", der in sicherem Abstand von etwa 800 Kilometern südlich an der hawaiianischen Inselkette vorüberzog, sei mitverantwortlich für Wind mit Böen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde, der das Feuer anfachte, sowie für Stromausfälle. Löschhubschrauber mussten wegen des starken Windes am Boden bleiben.