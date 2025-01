Golden Globes vergeben "The Brutalist" räumt dreifach ab Stand: 06.01.2025 06:15 Uhr

Der Film "The Brutalist" ist der große Gewinner der diesjährigen Golden-Globe-Verleihung. Das Drama gewann die Trophäen für den besten Film, die beste Regie und den besten Hauptdarsteller.

Der Film "The Brutalist" von US-Regisseur Brady Corbet hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Er setzte sich gegen "A Complete Unknown", "Dune: Part Two", "Nickel Boys", "Konklave" von Edward Berger und "September 5" des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum durch.

Corbet gewann zudem den Golden Globe für die beste Regie. "The Brutalist" ist die Geschichte eines jüdischen Architekten, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein neues Leben beginnen will.

Brody und Torres beste Hauptdarsteller in Kategorie Drama

Hauptdarsteller des dreieinhalbstündigen Epos ist Adrien Brody. Der 51-jährige Schauspieler gewann für seine Rolle auch den Golden Globe für den besten männlichen Darsteller in der Kategorie "Drama".

Den Preis für die beste Schauspielerin gewann Fernanda Torres für ihre Rolle in "I Am Still Here".

"Konklave"-Drehbuch ausgezeichnet

Der Golden Globe für das beste Drehbuch ging an Edward Bergers Vatikan-Thriller "Konklave". Der britische Autor Peter Straughan adaptierte hierfür den gleichnamigen Roman von Robert Harris ("Vaterland").

Der in Wolfsburg geborene Filmemacher Berger inszenierte aus dem Stoff einen packenden Film über Intrigen und Machtkämpfe bei der Kür eines neuen Papstes.

"Emilia Pérez" bester nicht- englischsprachiger Film

In der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" gewann die französische Produktion "Emilia Pérez". Der Musical-Krimi von Regisseur Jacques Audiard spielt vor dem Hintergrund mexikanischer Drogenkriege und setzt Themen wie Geschlechterangleichung und Identität mit Musiknummern, Action und Emotionen in Szene.

Auch das Historiendrama "Vermiglio" (Italien), "All We Imagine as Light" (Indien), "The Girl with the Needle" (Dänemark) und "I'm Still Here" (Brasilien) waren im Rennen - sowie die deutsche Koproduktion "Die Saat des heiligen Feigenbaums".

Kein Preis für Rasoulof

Das Werk von Regisseur Mohammad Rasoulof ging leer aus. Der nach Deutschland geflohene Iraner hatte den packenden Film in seiner Heimat heimlich gedreht. "Die Saat des heiligen Feigenbaums" erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie mit zwei Töchtern.

Deutschland hat "Die Saat des heiligen Feigenbaums" auch für die 97. Oscar-Verleihung im März eingereicht. Der Film wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und kann daher für das Land ins Rennen gehen.

Demi Moore beste Komödien-Darstellerin

US-Schauspielerin Demi Moore gewann den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie. Die 62-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm "The Substance" der Französin Coralie Fargeat. Sie spielt darin eine ältere Schauspielerin, deren Ruhm etwas verblasst ist, und die deswegen ihr jugendliches Aussehen optimieren will.

Der Preis für den besten männlichen Darsteller in der Kategorie Komödie ging an Sebastian Stan im Film "A Different Man".

Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 82. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.